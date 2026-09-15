آغاز مطالعات طرح جامع مدیریت و احیای هورالعظیم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجانزاده، در نشست تخصصی احیای تالاب هورالعظیم، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیطزیست در بررسی طرح توسعه میدان نفتی سهراب، تجربه پیامدهای فعالیتهای گذشته در هورالعظیم را مدنظر قرار داده و تلاش کرده است الزامات زیستمحیطی تا حد امکان در طراحی پروژه لحاظ شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی خوزستان در حوزههای نفت، کشاورزی، پتروشیمی و شیلات گفت: مطالبه مردم استان برای برخورداری از منافع توسعه و بهبود زیرساختها کاملاً منطقی است. به همین دلیل، وزارتخانههای توسعهای باید دستکم هر سه ماه یکبار با تشکلهای محیطزیستی و جامعه مدنی گفتوگو کنند.
لاهیجانزاده با اشاره به سابقه فعالیتهای نفتی در هورالعظیم افزود: فعالیت در آزادگان جنوبی و شمالی در سالهای گذشته با چالشهای جدی همراه بود و در مقطعی انسداد مسیر ورود آب کرخه موجب خشکشدن حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار از اراضی و تبدیل آن به کانون گردوغبار شد.
وی گفت: در ادامه و با تغییر رویکرد وزارت نفت، اصلاح مسیرهای دسترسی و جادههای نفتی در دستور کار قرار گرفت و با احداث بیش از ۲۳۰ کالورت و حدود ۴۲ تا ۴۳ پل، بخش قابل توجهی از ارتباط آبی میان پهنههای مختلف تالاب دوباره برقرار شد.
معاون سازمان حفاظت محیطزیست تأکید کرد: اکنون ارتباط آبی در هورالعظیم برقرار است و اقدامات اصلاحی برای کاهش آثار فعالیتهای نفتی در تالاب ادامه دارد.
سهراب؛ پروژهای که هشت بار بازبینی شد
وی درباره روند ارزیابی میدان نفتی سهراب اظهار کرد: بررسی این پروژه از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و گزارش ارزیابی آن طی چند مرحله مورد بازنگری قرار گرفت؛ بهگونهای که نسخه هشتم گزارش در مرداد ۱۴۰۴ ارائه شد.
لاهیجانزاده افزود: در مجموع هشت بار گزارش ارزیابی اصلاح و دهها جلسه کارشناسی برگزار شد و در نهایت بسیاری از الزامات موردنظر سازمان محیطزیست در طرح اعمال شد؛ از جمله تغییر جانمایی پدها و مسیر خط لوله و پیشبینی تمهیدات لازم برای حفظ جریان آب.
وی با بیان اینکه میدان سهراب از نظر وسعت و تعداد چاهها کوچکتر از آزادگان شمالی و جنوبی است، گفت: همین تجربه گذشته موجب شد سازمان محیطزیست این پروژه را با حساسیت مضاعف بررسی کند.
شرط محیط زیست برای اجرای تعهدات نفتی
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست مهمترین موضوع در مرحله کنونی را ضمانت اجرای تعهدات وزارت نفت عنوان کرد و گفت: رعایت الزامات زیستمحیطی زمانی مؤثر خواهد بود که برای اجرای آنها ضمانت کافی وجود داشته باشد.
وی همچنین به اهمیت عبور مناسب جریان آب در محدوده پروژه اشاره کرد و گفت: با توجه به تجربه گذشته در زمان سیلاب و ناکافی بودن ظرفیت برخی سازهها، در طرح سهراب سه پل برای تسهیل عبور آب پیشبینی شده است.
آغاز طرح جامع احیای هورالعظیم
لاهیجانزاده از آغاز مطالعات طرح جامع مدیریت و احیای هورالعظیم خبر داد و افزود: این طرح با مشارکت دانشگاهها در حال تدوین است و قرار است مدیریت و احیای کل پهنه تالاب را در ایران و عراق پوشش دهد.
وی گفت: در سطح بینالمللی نیز پروژه مشترکی برای احیای هورالعظیم تعریف شده که برای هر یک از دو کشور ایران و عراق، اعتبار ۱۰ میلیون دلاری پیشبینی شده و مراحل اولیه آن به تصویب رسیده است.
معاون سازمان حفاظت محیطزیست همچنین از ارسال آخرین مکاتبات برای ثبت بخش ایرانی هورالعظیم در کنوانسیون رامسر خبر داد و ابراز امیدواری کرد این فرایند تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.
لاهیجانزاده در پایان با تأکید بر نقش نظارتی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: این سازمان نماینده قانونی مطالبات زیستمحیطی مردم است و تلاش میکند اجرای پروژههای توسعهای در هورالعظیم با رعایت الزامات محیطزیستی و کمترین آسیب به تالاب انجام شود.
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