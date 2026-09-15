ساماندهی «سراب قروه» با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی صبح سهشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح ساماندهی مجموعه تفریحی، گردشگری و ورزشی «سراب قروه» با اشاره به ظرفیت مجموعه «سراب» اظهار کرد: ساماندهی این مجموعه با هدف استفاده مطلوبتر از ظرفیتهای گردشگری، تفریحی و ورزشی آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: مجموعه سراب یکی از ظرفیتهای مهم قروه برای ایجاد فضای مناسب تفریحی و گردشگری است و باید با تکمیل زیرساختها و ساماندهی وضعیت موجود، زمینه بهرهمندی بیشتر شهروندان و گردشگران از این مجموعه فراهم شود.
وی از پیشبینی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح ساماندهی سراب خبر داد و بیان کرد: منابع مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات ملی و استانداری تأمین خواهد شد.
فرماندار قروه با بیان اینکه مدت زمان اجرای طرح دو سال پیشبینی شده است، گفت: تلاش میشود روند اجرای پروژه با برنامهریزی مناسب دنبال شود تا مجموعه سراب در چارچوب طرح پیشبینیشده به مرحله بهرهبرداری مطلوب برسد.
جوانمردی ادامه داد: در کنار تأمین اعتبار، مطالعات و برداشت وضعیت موجود مجموعه نیز آغاز شده تا ظرفیتها، زیرساختهای موجود، کمبودها و نیازهای سراب به صورت دقیق بررسی و مبنای اقدامات اجرایی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: ساماندهی سراب صرفاً به اجرای عملیات عمرانی محدود نمیشود، بلکه هدف اصلی، ایجاد مجموعهای مناسب برای تفریح، گردشگری، ورزش و گذران اوقات فراغت شهروندان و پذیرش گردشگران است.
شهرداری متولی اجرای طرح شد
فرماندار قروه با اشاره به نقش مدیریت شهری در اجرای این پروژه اظهار کرد: شهرداری قروه به عنوان متولی اجرای طرح، مسئولیت عملیات ساماندهی مجموعه سراب را بر عهده خواهد داشت و شورای اسلامی شهر نیز در پیشبرد این پروژه همراهی خواهد کرد.
جوانمردی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و هماهنگی میان مجموعه مدیریت شهرستان، شورای اسلامی شهر و شهرداری میتواند روند اجرای طرح را تسریع کرده و زمینه تحقق اهداف پیشبینیشده برای این مجموعه را فراهم کند.
وی با بیان اینکه سراب میتواند به یکی از فضاهای شاخص تفریحی و گردشگری قروه تبدیل شود، گفت: تلاش ما این است که با تکمیل زیرساختها و ساماندهی مجموعه، ظرفیتی ماندگار برای شهر ایجاد شود؛ ظرفیتی که هم پاسخگوی نیاز شهروندان باشد و هم بتواند در توسعه گردشگری شهرستان نقشآفرینی کند.
فرماندار قروه افزود: اجرای این پروژه نیازمند پیگیری مستمر، تأمین بهموقع اعتبارات و نظارت بر روند عملیات است و مجموعه مدیریتی شهرستان این موضوع را تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهد کرد.
جوانمردی در پایان اظهار کرد: «سراب» یک ظرفیت برای امروز قروه و سرمایهای برای آینده این شهر است و ساماندهی آن میتواند به ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و گردشگری شهرستان کمک کند.
نظر شما