به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مسابقات انتخابی روبوکاپ آزاد ایران در فروردین‌ماه سال جاری برگزار شد و تیم‌های برگزیده این رقابت‌ها به مسابقات جهانی اعزام شدند.

در ادامه این رویداد، بیستمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران با مشارکت بیش از ۴۰۰ تیم و حدود ۲هزار شرکت‌کننده از ۲۵ تا ۲۷ شهریورماه در محل مصلای تهران برگزار خواهد شد؛ این دوره از مسابقات در قالب ۳۰ لیگ تخصصی و با حضور تیم‌هایی از دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه رباتیک برنامه‌ریزی شده است.

لیگ‌های امدادگر ماز، امدادگر لاین، طراحی و ساخت، فوتبال دوبعدی دانش‌آموزی، ربات‌های پرنده دانش‌آموزی، فوتبالیست دانش‌آموزی، شبیه‌ساز امداد، شبیه‌ساز فوتبال، ربات‌های سرویس‌رسان در محل کار، خودروهای خودران و ربات‌های پرنده دانشجویی از جمله بخش‌های این دوره از مسابقات هستند.

همچنین بخش‌هایی در حوزه شبیه‌سازی فوتبال دوبعدی و لیگ‌های نوآوری و خلاقیت برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

روبوکاپ آزاد ایران یکی از رویدادهای تخصصی حوزه رباتیک در کشور است که علاوه بر ایجاد فضای رقابتی برای تیم‌های دانش‌آموزی و دانشگاهی، فرصتی برای ارائه دستاوردهای فناورانه و شناسایی استعدادهای این حوزه فراهم می‌کند.