علی متقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آموزش و پرورش، فعالیت‌های تربیت بدنی و سلامت را جدای از مسائل آموزشی نمی‌دانیم و یکی از ارکان مهم تربیت، مسائل مربوط به سلامت جسمانی و روانی است.

وی در ادامه افزود: امسال سال خاصی است و تصمیم گرفتیم سال تحصیلی را با شور و نشاط و امیدآفرینی در مدارس آغاز کنیم؛ لذا طرح «مهر با نشاط» را برای فعالیت‌های حوزه تربیت بدنی و به‌ویژه توزیع اقلام ورزشی انتخاب کردیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: امروز ۱۹ هزار قلم تجهیزات ورزشی و ۱۶۰ قلم تجهیزات بهداشتی در سراسر استان توزیع خواهد شد تا هفته اول مهر، روزهای با نشاطی داشته باشیم و استقبال خوبی از دانش‌آموزان عزیز به‌ویژه در مدارس دولتی صورت گیرد.

متقیان بیان کرد: یکی از اهداف مهم ما در بحث توسعه عدالت آموزشی، مسائل مربوط به فعالیت‌های ورزشی و به‌ویژه همگانی کردن ورزش است.