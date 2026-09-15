با استمرار حضور آگاهانه طعم شکست را در کام دشمنان ماندگار خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجیصادقی نمایندهولی فقیه در سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت دویستمین شب حماسهآفرینی و میدانداری ملت ایران تاکید کرد: با استمرار حضور آگاهانه در سایه وحدت، طعم شکست را در کام دشمنان ماندگار خواهیم کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم ذَٰلِکَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ
ملت بزرگ، وفادار و مجاهد ایران اسلامی سلام علیکم
در دویستمین شب حماسهآفرینی و میدانداری بینظیرتان، قامت تاریخ این سرزمین بار دیگر با قامت راسخ ایمان و بصیرت شما سربلند شده است.
شما ای ملت مبعوث و آگاه، از همان ساعات آغازین تجاوز و جنگ تحمیلی جنایتکاران آمریکایی – صهیونی و شهادت امام شهید امت و فرماندهان عالیقدر نیروهای مسلح و دیگر شهدای مظلوم و بیدفاع مردمی، با حضور معجزهگون خود در میادین، مساجد، مصلیها و حتی دورافتادهترین روستاها، نه فقط سوگواری کردید، که حماسههای ماندگار و الهامبخش تاریخی آفریدید.
این حضور میلیونی، «حمایت سترگ از رزمندگان اسلام»، «خونخواهی امام شهید» و «بیعت استوار با رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی» میباشد. شما ثابت کردید که رابطه امت و ولایت، فراتر از یک پیوند سیاسی متعارف و در حقیقت، پیوند ایمانی و عاطفی ریشهدار در عمق جانها است. این حضور عظیم، اعلام «موجودیت تمدنی» و «موضعگیری سیاسی پرطنین بینالمللی» به تمام محاسبهگران جهانی بود تا به آنان یادآوری کند که ملت بزرگ ایران، با هویت اسلامی – انقلابی خود، در برابر توطئههای ترکیبی دشمنان و اذناب و مزدوران داخلی آنان، همچون کوهی استوار ایستاده است. شما با این میدانداری هدفمند و باشکوه، بزرگترین پشتوانه معنوی و عملی را برای نبرد عاشورایی نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام فراهم آوردید و خط مقدم دفاع از حریم امنیت ملی را بیمه کردید.
ای مردم بصیر! امروز میدان، میدان «جنگ تحمیلی تمامعیار اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و امنیتی» دشمن است. آنان که در محاسبه خود شکست خوردند، اکنون با ابراز یأس، تفرقه و فشار معیشتی میکوشند اراده مستحکم و اتحاد مقدس شما را تخریب کنند. اما تداوم این «اراده جمعی» و «خودآگاهی راهبردی» که در سایه رهبری حکیمانه و آیندهنگر حضرت آقا و ایستادگی دولت شکل گرفته است، تنها راه پیروزی نهایی در این جنگ تحمیلی ترکیبی و نابرابر است. این سرمایه اجتماعی عظیم، میراث مشترک خون شهدا و مجاهدتهای چهل و هشت ساله شما ملت ایران است و بیشک پاسداری از آن، وظیفهای همگانی است. اینجانب از طرف خود و آحاد فرماندهان، روحانیون، پاسداران و بسیجیان لازم میدانم که به مصداق حدیث شریف رضوی: «مَن لَم یَشکُر المُنعم مِنَ المخلوقینَ، لَم یَشکُر اللهَ عَزَّوجَلَّ» از عمق جان، این حضور اعجازگونه و تاریخساز را که تجلی «بعثت و برانگیختگی» شما و خلق «الگویی نوین» در معادلات اجتماعی – سیاسی منطقه و جهان و جلوهای از تجلی جهاد و ایستادگی در خیمه ولایت میباشد، ارج نهاده و به امید تحقق کلام نورانی قائد شهید عظیمالشأن انقلاب اسلامی قدس الله نفسه الزکیه که فرمودند: «... و مردم کار را تمام خواهند کرد» متواضعانه در برابر این حماسه الهی سر تعظیم فرود میآورم.
بار دیگر از شما امت وفادار و رزمندگان هوشیار عرصههای فرهنگی و اجتماعی، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری نموده و مطمئنم که با استمرار این حضور آگاهانه و مسئولانه، در سایه وحدت و تابآوری ملی و اقتصاد مقاومتی، طعم شکست را در کام دشمنان ماندگار خواهیم کرد و جشن نصرت و غلبه ایرانیان مصمم و تاریخساز بر دشمن آمریکایی – صهیونی را در جایجای این سرزمین برپا خواهیم کرد.
و السلام علی عبادالله الصالحین عبدالله حاجیصادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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