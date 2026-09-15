به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست های علمی پیرامون « اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران» در خبرگزاری مهر به همت موسسه راهبردی دیده بان برگزار می‌شود.

در همین راستا ۲۵ شهریور ماه در دومین نشست ، «ابعاد امنیت ِبین الملل» اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران، بخصوص ارسال سلاح برای گروهک‌های تجزیه طلب و تروریست کردی در غرب کشور و حمایت لجستیکی از آنها ، تضعیف و کنترل مرزها و تلاش برای تصرف مناطق غربی ایران و تاثیر افشای این همکاری ها بر امنیت منطقه ای و بین المللی بررسی خواهد شد.



این نشست با حضور دکتر علیرضا رحیمی دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و دکتر حسین آجرلو دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه عسگری برگزار می‌شود.