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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۳

بررسی ابعاد حمایت آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران

بررسی ابعاد حمایت آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران

دومین نشست علمی بررسی ابعاد حمایت علنی رئیس جمهورآمریکا از تروریسم و تجزیه ایران، 25 شهریورماه در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست های علمی پیرامون « اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران» در خبرگزاری مهر به همت موسسه راهبردی دیده بان برگزار می‌شود.

بررسی ابعاد حمایت آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران

در همین راستا ۲۵ شهریور ماه در دومین نشست ، «ابعاد امنیت ِبین الملل» اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران، بخصوص ارسال سلاح برای گروهک‌های تجزیه طلب و تروریست کردی در غرب کشور و حمایت لجستیکی از آنها ، تضعیف و کنترل مرزها و تلاش برای تصرف مناطق غربی ایران و تاثیر افشای این همکاری ها بر امنیت منطقه ای و بین المللی بررسی خواهد شد.

این نشست با حضور دکتر علیرضا رحیمی دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و دکتر حسین آجرلو دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه عسگری برگزار می‌شود.

کد مطلب 6947537
هادی رضایی

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    نظرات

    • دریک IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      دشمن از هر ابزاری برای حمله به ایران استفاده می‌کنه و دنبال راهی برای تحقق هدفش است این روزها بدنبال بهانه ای برای توجیه حمله اتمی به تاسیسات کوه کلنگ می‌باشد نیروهای ما باید کاملا هوشیار باشند

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