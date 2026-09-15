به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در مراسم تودیع و معارفه مدیر امور دانشجویان معاونت بین‌الملل این دانشگاه با اشاره به اهمیت فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها اظهار کرد: دانشگاه نمی‌تواند خود را محصور کند و باید از ظرفیت‌های موجود در دنیا استفاده کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای جذب دانشجوی بین‌الملل افزود: تعداد دانشجویان بین‌الملل باید افزایش پیدا کند، اما در کنار آن کیفیت نیز باید مورد توجه باشد. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: امیدوارم به‌ویژه در زمینه جذب دانشجویان کارشناسی فعال‌تر شویم و بتوانیم دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان با استعداد را از کشورهای همسایه شناسایی کنیم.

سروش با بیان اینکه فعالیت‌های بین‌المللی نباید صرفاً به حمایت‌های داخلی وابسته باشد، گفت: توصیه من این است که ضمن اینکه از وزارت علوم و معاونت‌های مربوطه انتظار حمایت داریم، خودمان نیز فعالیت کنیم.

وی با اشاره به تجربه همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی خود اظهار کرد: اگر توقعاتمان را از مجموعه‌های داخلی، به دلیل شرایط مالی موجود یا بعضی کم‌لطفی‌ها و کم‌مهری‌ها و بی‌عدالتی‌ها، کاهش دهیم، تلاش و انگیزه‌مان برای همکاری‌های بیرونی بیشتر می‌شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت آمادگی دانشگاه برای استفاده از فرصت‌های بین‌المللی در صورت فراهم شدن شرایط گفت: نباید فکر کنیم شرایط همیشه همین‌گونه خواهد بود؛ باید آماده باشیم تا هر زمان فضا باز شد، بتوانیم از فرصت‌ها استفاده کنیم. بعد از برجام نیز در یک مقطع یک تا دو ساله شاهد حضور هیئت‌های مختلف از کشورهای غربی در کشور بودیم.

سروش همچنین بر ضرورت افزایش حضور معاونت بین‌الملل در فعالیت‌های مختلف دانشگاه تأکید کرد و گفت: معاون بین‌الملل باید در گروه‌های تخصصی دانشکده‌ها، هیئت‌های رئیسه، جلسات آموزشی و پژوهشی حضور فعال داشته باشد، نظر بدهد، بشنود و بازخورد بگیرد. وی پیشنهاد کرد در جلسات آتی فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه، علاوه بر ارائه برنامه‌ها، نتایج و دستاوردهای اقدامات انجام‌شده نیز ارائه شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین خواستار به‌روزرسانی آمار استادان فعال در ارتباطات بین‌المللی شد و گفت: باید بدانیم وزن دانشگاه در فعالیت‌های بین‌المللی کجاست و چند استاد از هر دانشکده‌ در این حوزه فعالیت دارند، چه فرصت‌های مطالعاتی یا مأموریت‌هایی داشته‌اند و چه کارهایی انجام داده‌اند. این اطلاعات می‌تواند یک رقابت مثبت نیز ایجاد کند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین پیشنهاد کرد تجربه استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه در دوره‌های مطالعاتی و فعالیت‌های علمی خارج از کشور در اختیار سایر اعضای هیئت علمی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌کنم ماهی یک بار یک سمینار عمومی برگزار شود و افرادی که فعالیت بین‌المللی داشته‌اند و به خارج از کشور رفته و برگشته‌اند، تجربه‌های خود را برای سایر اعضای هیئت علمی بیان کنند.

وی ادامه داد: این افراد می‌توانند درباره نحوه برقراری ارتباط، میزان حمایت‌هایی که دریافت کرده‌اند و ظرفیت‌هایی که در دانشگاه‌های مقصد وجود دارد صحبت کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های دانشجویان دانشگاه گفت: اخیراً در پارک علم و فناوری شاهد حضور تیم‌هایی از دانشگاه‌های مختلف کشور در یک رویداد بودم که تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در آن حضور داشتند. فضای بسیار خوبی ایجاد شده بود و این موضوع نشان می‌دهد حتی در شرایط سخت نیز ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور بیشتر بروز پیدا می‌کند.

سروش با بیان اینکه شرایط دشوار نباید موجب کاهش انگیزه برای فعالیت شود، اظهار کرد: ما سال‌ها شرایط سخت را تجربه کرده‌ایم. به نظر من این شرایط نباید دلیلی برای ناامید شدن و بی‌انگیزه شدن باشد، بلکه باید برای فعالیت بیشتر تلاش کنیم.