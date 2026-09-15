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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۱

پیشنهاد ایجاد «سرمایه‌گذاری برای تأثیر» در بانکداری اجتماعی

پیشنهاد ایجاد «سرمایه‌گذاری برای تأثیر» در بانکداری اجتماعی

در نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا، امیر عسگری، با بررسی ارتباط میان بانکداری اجتماعی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بر ضرورت ایجاد ابزارهای نوین برای هدایت سرمایه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عسگری با اشاره به اینکه بانکداری اجتماعی علاوه بر تأمین مالی و سودآوری، ایجاد ارزش اجتماعی را نیز دنبال می‌کند، گفت: یکی از خلأهای نظام مالی کشور، نبود مدلی میان سرمایه‌گذاری کاملاً تجاری و کمک‌های صرفاً خیریه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که افراد بتوانند ضمن دریافت بازده، منابع خود را در پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی به کار گیرند.


وی افزود: می‌توان با ایجاد سازوکارهای مناسب، سرمایه‌های خرد را به سمت پروژه‌های اشتغال، زیرساخت، سلامت، آموزش و سایر طرح‌های دارای اثر اجتماعی هدایت کرد. در این مدل، سرمایه‌گذار می‌تواند در پروژه‌هایی مانند نیروگاه، بیمارستان، مدرسه یا طرح‌های اشتغال‌زایی مشارکت کند و در کنار اثر اجتماعی، از منافع اقتصادی آن نیز برخوردار شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، ابزارهایی مانند توکن‌سازی دارایی‌ها، تأمین مالی جمعی و اوراق وقف را از ظرفیت‌های قابل استفاده در این مدل دانست و بر شکل‌گیری زنجیره‌ای از ارزیابی، تضمین، ارزش‌گذاری، انتشار و تأمین مالی برای اجرای آن تأکید کرد.

عسگری همچنین «اعتماد» و «اعتبارسنجی» را از الزامات اصلی توسعه بانکداری اجتماعی عنوان کرد و بر توسعه صندوق‌های تضمین، سامانه‌های ثبت و توثیق دارایی‌ها و استفاده از ظرفیت فین‌تک‌ها، بانکداری دیجیتال و نئوبانک‌ها تأکید کرد.

وی درباره پول دیجیتال بانک مرکزی نیز گفت: توسعه این ابزار می‌تواند پرسش‌های جدیدی درباره سیاست‌گذاری پولی، سپرده‌های بانکی، نرخ بهره و ترازنامه بانک‌ها ایجاد کند.

عسگری در پایان تأکید کرد: توسعه بانکداری اجتماعی صرفاً با ایجاد یک محصول بانکی محقق نمی‌شود و باید مجموعه‌ای از ابزارهای مالی، فناوری، اعتبارسنجی، تضمین و ارزیابی در کنار یکدیگر قرار گیرند. همچنین باید مطالعات پژوهشی به ابزارهای عملیاتی تبدیل و میان نهادهای پژوهشی، بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی ارتباط مؤثر ایجاد شود.

نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا هر هفته با حضور محققان، اساتید، کارشناسان و فعالان عرصه‌های مختلف برگزار می‌شود و آخرین پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در آن به بحث گذاشته می‌شود.

کد مطلب 6947553
هادی رضایی

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