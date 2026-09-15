به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، در آغاز سخنان خود با قدردانی از تلاش مدیران، مربیان و کارکنان کانون در سراسر کشور، به نقش‌آفرینی این مجموعه در روزهای جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: کانون پرورش فکری توانست در شرایطی کاملاً متفاوت، با سرعت خود را با نیازهای جامعه هماهنگ کند و با طراحی برنامه‌های خلاقانه، حضوری مؤثر در کنار کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها داشته باشد.

وی با بیان اینکه گزارش فعالیت‌های کانون را از استان‌های مختلف و از طریق ائمه جمعه و مسئولان فرهنگی دریافت کرده است، افزود: ابتکار، همدلی و حضور میدانی مربیان کانون در این روزها امیدآفرین بود و شایسته قدردانی است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور همکاری گسترده مراکز کانون با ستادهای نماز جمعه را یکی از موفق‌ترین تجربه‌های فرهنگی کشور دانست و اظهار کرد: مسجد و نماز جمعه نهادهایی «خدانهاد» هستند که فراتر از یک مکان عبادی، کانون تولید اخوت، دوستی و عواطف انسانی به شمار می‌روند.

او تأکید کرد کانون با بهره‌گیری از هنر، ادبیات، بازی و فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند حضور کودکان و نوجوانان را در این پایگاه‌های معنوی پررنگ‌تر کند و زمینه ارتباط عمیق‌تر نسل جدید با مساجد را فراهم سازد.

کودکان شهید، روایت‌گران حقیقت

حاج‌علی‌اکبری بخش مهمی از سخنان خود را به جایگاه کودکان و نوجوانان شهید اختصاص داد و گفت: در جنگ اخیر، کودکان شهید به رسانه‌ای زنده برای معرفی مظلومیت ملت ایران و آشکار شدن چهره واقعی دشمن تبدیل شدند؛ پیامی که هیچ ابزار رسانه‌ای توان انتقال آن را به این زیبایی ندارد.

وی با اشاره به دیدار خود با خانواده‌های شهدا، روایت‌های کودکان شهید را سرمایه‌ای ارزشمند برای ادبیات و هنر کودک دانست و از کانون خواست ثبت و روایت زندگی این کودکان را در اولویت برنامه‌های فرهنگی خود قرار دهد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با استناد به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، فرهنگ و تعلیم و تربیت را عرصه‌ای «فرا راهبردی» توصیف کرد و افزود: همه سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید با نگاه تربیتی هماهنگ شوند و کانون به دلیل ارتباط مستقیم با کودکان و نوجوانان، در هسته مرکزی این مأموریت ملی قرار دارد.

وی همچنین با یادآوری اهتمام ویژه رهبر شهید به کانون پرورش فکری، این توجه را سرمایه‌ای بزرگ برای ادامه مسیر کانون دانست و خواستار بازخوانی رهنمودهای ایشان درباره تربیت نسل کودک و نوجوان شد.

تربیت مقاومتی؛ نیاز امروز جامعه

حاج‌علی‌اکبری در ادامه، الگوی تربیتی متوازن را مبتنی بر چهار عنصر عقلانیت، عاطفه، حماسه و معنویت دانست و تصریح کرد: شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند در کنار حفظ عقلانیت و عاطفه، عنصر مقاومت و حماسه با قوت بیشتری در برنامه‌های تربیتی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: کودک مقاوم، کودکی است که روحیه امید، شجاعت، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در وجود او پرورش یافته باشد و کانون می‌تواند با زبان هنر و ادبیات، این ویژگی‌ها را در نسل آینده تقویت کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در پایان، با تأکید بر ظرفیت جهانی ادبیات و فرهنگ کودک، از مدیران و مربیان کانون پرورش فکری خواست از فرصت ایجادشده برای معرفی پیام‌های انسانی، فطری و صلح‌طلبانه ملت ایران به کودکان جهان بهره بگیرند و نقش تاریخی کانون را در تربیت نسلی امیدوار، هویت‌مند و مقاوم بیش از پیش تحقق بخشند.

یادآوری می‌شود در این نشست مدیران کل کانون استان‌های سراسر کشور نیز به‌صورت برخط حضور داشتند پیش از سخنان حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری گزارشی‌هایی از برنامه‌های اجرا شده در ستاد و استان‌ها در زمان جنگ تحمیلی اخیر و پس از آن ارایه شد.