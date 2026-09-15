شگفتی دشمن از توان ارتش ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا سخنگوی ارتش در یادداشتی درباره دلایل ابزار شگفتزدگی رئیسجمهور و رسانههای آمریکا از توان نظامی ایران در جنگ گفت: در جنگ ایران و آمریکا، نیروهای مسلح ایران با تکیه بر تجربه جنگ گذشته و تغییر در روشها، تاکتیکها، تجهیزات و فناوریها، توان بازدارندگی و شیوه مواجهه خود با تهدیدات را ارتقا دادند. امروز از توان بازدارندگی بسیار بالاتری نسبت به گذشته برخوردار هستیم. شیوههای جنگ و تاکتیکهایمان را اصلاح کردهایم و ارتقا بخشیدهایم و دکترین نظامی آفندی را در پیش گرفتهایم. بر اساس این دکترین، هرگاه دشمن هر نقطهای از کشور را مورد تعرض و تجاوز قرار دهد، مانند نقاطی از جنوب کشور که در هفتههای گذشته هدف گرفته شدند، با شدت بیشتر و گستردگی وسیعتر پاسخ میدهیم. البته در برخی مواقع نیز اقدام به جنگ پیشدستانه علیه مواضع دشمن کردهایم.
عملیاتهایی که نیروهای مسلح علیه مواضع ضدانقلاب و گروههای تجزیهطلب در اقلیم کردستان انجام دادند، نمونههایی از جنگ پیشدستانه برای گرفتن ابتکار عمل و بازداشتن دشمن از هرگونه اقدام بود. این اقدامات و عملیاتهای پیشدستانه کاملا در چارچوب حقوق بینالملل و منشور ملل متحد قرار داشته است، زیرا از اصل تناسب، فوریت و ضرورت برخوردار بودهاند. اقدامات پیشدستانهای که انجام دادیم کاملا بازدارنده بوده و توانستهایم دشمن را از هرگونه تجاوز بازداریم و از اقدام دشمن علیه مرزهای غرب کشور جلوگیری کنیم.
تغییراتی که امروز در روشها و تاکتیکها، تجهیزات و فناوریهای نیروهای مسلح به دست آوردهایم، برآمده از تجربیات جنگ گذشته و همچنین ادامه جنگ جاری است. خوی تجاوزگری دشمن که به هیچیک از قواعد بینالمللی و حقوق بشری پایبند نبوده، در این تغییرات موثر بوده است. مجموعه این عوامل باعث شده است به این نقطه برسیم که برای بازداشتن دشمن باید تاکتیکها، روشها و دکترین نظامی خودمان را اصلاح کنیم.
نقش نیروهای ارتش در جنگ
۱. نیروی زمینی ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران در این جنگ بسیار قدرتمند ظاهر شد. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بسیار سریع و قاطع در سراسر مرزهای زمینی مستقر شد. سراسر مرزهای زمینی امروز زیر پوشش زبده ارتش جمهوری اسلامی قرار دارد و همین عامل باعث شد دشمن از تجاوز زمینی به خاک ایران بازبماند و جرات این اقدام را نداشته باشد.
۲. پدافند هوایی ارتش: پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور که در تابعیت ارتش جمهوری اسلامی است و نیروی پدافند ارتش و فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه را در کنترل عملیاتی خود دارد، موفق شدند با سرنگونی و ساقط کردن هواگردهای دشمن، فضای کشور را برای هواپیماها و پهپادهای دشمن ناامن کنند.
از روزهای آغاز جنگ تا انتهای جنگ و امروز، این تسلط بر فضای کشور از سوی قرارگاه پدافند هوایی کشور بیشتر شده و دشمن کمتر به خود اجازه داده است تعرض هوایی داشته باشد.
۳. نیروی دریایی ارتش: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز برخلاف ادعای دشمن مبنی بر اینکه نیروی دریایی ایران را از بین برده است، امروز شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند را تحت کنترل دارد. همه شناورهایی که در این منطقه تردد دارند و همه شناورهایی که در دریای عمان حضور دارند، تحت نظارت ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند.
شناورهای دشمن، از جمله ناوهای هواپیمابر و ناوشکنها، جرات نزدیک شدن به سواحل ما را نداشتند و امروز هم ندارند. علت این امر، تسلط نیروی دریایی قدرتمند بر آن منطقه است که با شلیک پهپاد و موشک توانسته اقتدار خود را در آن منطقه تثبیت کند.
۴. نیروی هوایی ارتش: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله ۲ روز بعد از آغاز جنگ، عملیاتهای بسیار موثر و کوبندهای را علیه پایگاههای آمریکا در منطقه انجام داد. پایگاه بوهرینگ در کویت توسط اف۵های نیروی هوایی مورد هدف قرار گرفت و پایگاه آمریکا در قطر نیز توسط سوخوهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفت.
جنگندههای نیروی هوایی همچنین بارها پایگاههای ضدانقلاب و تجزیهطلبان را در کردستان عراق مورد هدف قرار دادند و نقش بسیار موثری در جنگ داشتند. این آمادگی امروز نیز در نیروی هوایی، چه به لحاظ جنگنده و چه پهپادها، وجود دارد.
غافلگیری دشمن از توان ایران
دشمن به دلیل اشتباهات محاسباتی متعددی که در حوزههای مختلف نسبت به توان جمهوری اسلامی ایران، چه نرمافزاری و چه سختافزاری، داشت، غافلگیر شده است. دشمن از توان پاسخگویی نیروهای مسلح غافلگیر شده است. علاوه بر این، توان ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران موجب شگفتی دشمن شد.
این توانمندیها آنچنان گسترده بوده است که هیچ کشوری به خود اجازه نداد با آمریکا همکاری کند. حتی متحدان غربی آمریکا و اعضای ناتو نیز حاضر نشدند در این تجاوز و تعرض با رئیسجمهور آمریکا همراهی کنند.
دشمن در آغاز جنگ با چند موضوع غافلگیرکننده مواجه شد. نخستین موضوع، حضور و حمایت مردم از نظام اسلامی بود. ترامپ ادعا کرده بود که مردم با آغاز جنگ به خیابانها خواهند آمد و نظام را ساقط میکنند. او ادعا میکرد که برای کمک به مردم ایران دست به این حمله نظامی زده است، اما دشمن در این زمینه با شگفتی مواجه شد.
مجموعه تجربیات جنگ گذشته و جنگ جاری، در کنار تغییر روشها، تاکتیکها، تجهیزات و فناوریها، نیروهای مسلح را به سمت اصلاح دکترین نظامی سوق داده است. نتیجه این روند، افزایش توان بازدارندگی و آمادگی برای پاسخگویی به هرگونه تعرض و تجاوز است؛ بازدارندگیای که امروز بر پایه گرفتن ابتکار عمل، جنگ پیشدستانه و توان پاسخگویی گستردهتر شکل گرفته است.
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