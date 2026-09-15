به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، صبح سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضاهای آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در مجموع ۷۵ مدرسه جدید در شهرستان‌های استان تهران برای بهره‌برداری در مهرماه آماده شده که شامل ۸۶۱ کلاس درس و حدود ۱۰۱ هزار مترمربع فضای آموزشی است.

وی افزود: از این تعداد، چهار مدرسه در شهرستان ورامین قرار دارد که با افتتاح آنها ۴۰ کلاس درس به ظرفیت آموزشی شهرستان اضافه خواهد شد و بخشی از کمبود فضای آموزشی و تراکم بالای کلاس‌ها جبران می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های درس ورامین در سال تحصیلی گذشته حدود ۳۱ نفر بود که با بهره‌برداری از فضاهای جدید، این رقم به حدود ۲۸ نفر در هر کلاس کاهش پیدا می‌کند.

بهارلو تصریح کرد: کاهش تراکم کلاس‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت آموزشی، مستقیماً بر کیفیت فرایند آموزش اثرگذار است و امکان توجه بیشتر معلمان به دانش‌آموزان و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای آموزش و تربیت را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش جمعیت دانش‌آموزی ورامین گفت: با وجود افزایش تعداد دانش‌آموزان، توسعه فضاهای آموزشی موجب شده سرانه فضای آموزشی شهرستان روند افزایشی داشته باشد و بر اساس آخرین اقدامات انجام‌شده، این سرانه به حدود ۵.۲۸ مترمربع رسیده که از میانگین سرانه فضای آموزشی استان بالاتر است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران همچنین از افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه قاسم ابن‌الحسن(ع) در مجتمع آموزشی امام حسین(ع) ورامین با حضور استاندار تهران خبر داد و گفت: این مدرسه با ظرفیت پذیرش ۳۶۰ دانش‌آموز احداث شده و برای اجرای آن ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

بهارلو افزود: در کنار مدارس تازه‌افتتاح‌شده، تعدادی پروژه آموزشی دیگر نیز در ورامین و جوادآباد در حال تکمیل است که با بهره‌برداری از آنها ظرفیت قابل توجهی به فضاهای آموزشی منطقه اضافه خواهد شد.

وی بیان کرد: در مجموع حدود ۳۰ کلاس درس جدید در ورامین و حدود ۸ تا ۱۰ کلاس درس نیز در جوادآباد به ظرفیت آموزشی اضافه می‌شود و برخی مجتمع‌های آموزشی نیز با ظرفیت حدود ۱۵ کلاس درس در حال آماده‌سازی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از خانواده‌های متقاضی سرویس مدارس خواست ثبت‌نام فرزندان خود در سامانه سپند را به روزهای پایانی موکول نکنند.

بهارلو خاطرنشان کرد: ثبت‌نام به‌موقع در سامانه سپند به آموزش و پرورش و مجموعه‌های مسئول کمک می‌کند تا برای تعداد خودروها، مسیرها و خدمات مورد نیاز دانش‌آموزان برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهند و سال تحصیلی جدید با کمترین مشکل آغاز شود.