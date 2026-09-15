مهاجرانی: افزایش قیمت بنزین به تعویق افتاد؛ تمرکز دولت بر مدیریت مصرف

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری دوره‌ای خود با حضور خبرنگاران، در گزارش سفر رئیس‌جمهور به هند، اظهار کرد: رئیس‌جمهور در اجلاس سران بریکس شرکت کردند و مقرر شد بانک توسعه نوین یا بانک بریکس با عضویت ایران ایجاد شود.

دیدار رئیس‌جمهور با سران کشورها در حاشیه اجلاس بریکس

وی افزود: همچنین رئیس‌جمهور با شش رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و ولیعهد دیدار داشتند و تصمیمات خوبی در حوزه توسعه فعالیت‌های بریکس، در چندجانبه‌گرایی بین کشورهای مختلف اتخاذ شد و در نهایت هم همه کشورها، حملات به ایران را محکوم کردند که در حوزه دیپلماسی خود، این موضوع به عنوان یک دستاورد حائز اهمیت محسوب می‌شود.

وی گفت: در حالی که دشمنان تلاش می‌کنند که سلطه خودشان را بر کشورها گسترش بدهند و کشورها را از هرگونه ارتباط منع کنند، بیانیه‌ای صادر شد و محکومیتی که در آن بود، نشان از این دارد که به هر حال حق و حقیقت کار خودش را انجام می‌دهد.

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی ابلاغ شد

مهاجرانی در رابطه با اشاره به موضوع هوش مصنوعی، بیان کرد: در هفته گذشته قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را داشتیم که توسط مجلس محترم ابلاغ شد و رئیس‌جمهور نیز آن را به زیرمجموعه مربوطه دستور لازم را دادند.

در میانه جنگ و سال‌های پرآشوب و پرنوسانی که قرار داریم، دولت تلاش می‌کند در حوزه‌های مختلف بسیار متوازن رفتار کند، لذا ستاد هوش مصنوعی با ریاست آقای دکتر عارف در حال برگزاری است و دستگاه‌ها برنامه‌های خود را در راستای برنامه ملی هوش مصنوعی ارائه می‌دهند.

تشکیل ستاد زن و خانواده برای توسعه متوازن

وی افزود: در راستای توجه به سایر موضوعات و با توجه به تلاش دولت بر توسعه متوازن، ستاد زن و خانواده نیز تشکیل شد که امیدوار هستیم آن چیزی که در راستای صلاح جامعه زنان ماست، در این مصوبات حاصل شود و بتوانیم به جامعه‌ای برسیم که عدالت در آن گسترش بیشتری داشته باشد.

لغو ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌های خارجی

سخنگوی دولت گفت: یکی از موضوعاتی که در طول چند روز گذشته مصوب شد و به هر حال کمک کرد تا ما در جنگ رسانه‌ای دست بالاتری داشته باشیم، لغو ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌های خارجی است. البته این به این معنا نیست که مکاتبات اداری در آن گذاشته شود؛ زیرا سابق بر این مکاتبات اداری نیز بعضاً در پیام‌رسان‌های خارجی به اشتراک گذاشته می‌شد. این موضوع همچنان به جهت امنیت اطلاعات محدودیت دارد، ولی منع فعالیت برداشته شد که هدف آن امکان پاسخگویی صریح به شایعاتی است که بسیاری از اوقات ایجاد می‌شود و بتوانیم در جنگ روانی و عملیات روانی که ایجاد کرده‌اند، به‌درستی نقش ایفا کنیم.

ایجاد ۲۸ هزار فرصت شغلی با اجرای طرح‌های تعاونی

مهاجرانی ادامه داد: همچنین در هفته‌ای که گذشت، آقای رئیس‌جمهور در چند جلسه با حضور بازنشستگان و همچنین شرکت‌های تعاونی شرکت کردند. در عین حال موفق شدیم با حضور ۲۴۴ طرح تعاونی در کشور، ۲۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم که حاصل سرمایه‌گذاری ۲۱ همت و ۴۰۰ میلیون بود.

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری

وی با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری، عنوان کرد: پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری نیز برگزار شد. برگزاری نمایشگاه اینوتکس در این شرایط نشان از توجه دانشگاهیان، فرزندان نخبه و علاقه‌مندان ما به ایران دارد که تلاش می‌کنند موضوعات را با رویکردهای فناورانه و نوآورانه حل کنند. همچنین در هفته آینده، در روز سی‌ویکم شهریورماه، از شرکت‌های برتر حوزه فناوری تقدیر خواهد شد.

پایان پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی»

سخنگوی دولت بیان کرد: در چند روز گذشته شاهد این بودیم که پویشی با نام «پویش ۲۵ درجه، قرار همدلی»، رسماً به پایان رسید. ما همچنان به همراهی مردم عزیزمان در ادامه نیاز داریم؛ به جهت اینکه در زمستان شاهد این خواهیم بود که مردم ما لازم است با همراهی یکدیگر بتوانیم از زمستان عبور کنیم.

مهاجرانی اظهار کرد: در چند روز گذشته جشنواره‌ای برگزار شد که از فعالان کارآفرینی تقدیر شد. خیلی از اوقات گفته می‌شود که به جهت اینکه مثلث نیروهای مسلح، مردم و دولت پای کار بود، ما در ایام جنگ هیچ‌گونه کمبودی نداشتیم. من می‌خواهم این را با قاطعیت اصلاح بکنم که مثلث نبود، مربع بود. بخش خصوصی که پای کار ایستاد، تلاش کرد نیروی خود را تعدیل نکند، محصولات به‌موقع برسد و به تولید دقت کرد. لذا جشنواره مربوطه از این نظر بسیار حائز اهمیت است که اتاق بازرگانی تهران آن را برگزار کرد.

وی افزود: نایب‌قهرمانی تیم ملی والیبال در آسیا نیز یکی از دستاوردهای ارزشمند ماست و دل مردم ما را به خوبی شاد کرد. در روز ۲۱ شهریور که همین چند روز گذشته بود، شاهد روز سینما بودیم که البته مراسم آن دو روز بعد برگزار می‌شود.

دانش‌آموزی که جایزه خود را برای ساخت مدرسه اهدا کرد

سخنگوی دولت گفت: ما در یک رویداد فرهنگی به نام رویداد فرهنگی البرز که به اقشار مختلف، از جمله دانشمندان تا دانش‌آموزان، با تنوعی از فعالیت‌ها جایزه می‌دهد، شاهد یک شاهکار بسیار زیبای انسانی بودیم. دانش‌آموز عزیزمان به نام نیایش امیرپرست در این جشنواره برگزیده شده و رقمی را به عنوان جایزه دریافت کرده بود. این دانش‌آموز عزیز پایه دهمی که امسال به پایه یازدهم می‌رود، تمام جایزه خود را بدون کم‌وکاست برای ساخت مدرسه مینا و در فرشته‌های میناب اختصاص داد. اینجاست که معتقدیم این سرو چند هزار ساله را دشمنان ما نشناخته‌اند. معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز در اقدامی شایسته از این دانش‌آموز تقدیر کرد.

وی عنوان کرد: آخرین موضوع، روز پانزدهم سپتامبر، روز جهانی دموکراسی است. جا دارد نقدی بکنیم از کسانی که خودشان را داعیه‌دار دموکراسی می‌دانند و معتقد هستند که ما طلایه‌داران دموکراسی هستیم، ولی به دارایی ملت‌ها چشم دوخته‌اند. شاهد بودیم که با چه وقاحتی رئیس‌جمهور یک کشور را ربودند و همچنان هم چشم دارند به دارایی‌ها و با وقاحت تمام اعلام می‌کنند که ما نفت آنها را خواهیم خواست.

مدعیان دموکراسی زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهند

سخنگوی دولت بیان کرد: آنها با بمب‌های چند میلیون دلاری خود زنان و کودکان را مورد حمله قرار می‌دهند، فاجعه مدرسه میناب را خلق می‌کنند، فاجعه ورزشکار لازم را خلق می‌کنند، فاجعه عروسی روستایی در سیریک را خلق می‌کنند و فاجعه ناب دنا را خلق می‌کنند و ذکر می‌کنند که ما برای تفریح این کار را کردیم.

مهاجرانی گفت: طلایه‌داران دموکراسی امروز در این کشورها نیستند؛ مردمانی هستند که برای زندگی آزاد به‌درستی تلاش می‌کنند و سعی می‌کنند زندگی کنند و جریان زندگی را با تک‌تک نفس‌های خود حفظ کنند.

افزایش قیمت بنزین به تعویق افتاد

مهاجرانی در رابطه با موضوع بنزین و مهار تورم در کشور، اظهار کرد: قرار بود افزایش قیمت بنزین در زمستان سال قبل انجام شود که با توجه به شرایط جنگ، این موضوع به تأخیر افتاد، وگرنه طبق مصوبه دولت باید به‌صورت فصلی این اصلاح انجام می‌شد.

وی افزود: تأکید می‌کنم رقمی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود، تماماً صرف معیشت می‌شود و طبیعتاً به جهت همین موضوع است که ما در برخی اقدامات معیشتی خود، نظیر کالابرگ، علی‌رغم اینکه آقای رئیس‌جمهور بارها نیز گفته‌اند، همچنان نتوانسته‌ایم آن را محقق کنیم؛ به جهت اینکه به هر حال در شرایط خاصی قرار گرفتیم.

فشارهای اقتصادی دشمن برای شکستن استقامت ایرانیان است

وی افزود: شرایط خاصی که در مرزهای آبی ما وجود دارد و همه می‌دانید که در مرزهای آبی ما چه اتفاقی در حال رخ دادن است. طبیعتاً فشاری که دشمن وارد می‌کند برای اینکه استقامت ما ایرانیان را بشکند، تمام تلاش دشمن بر همین است و بسیار واضح است که سخت‌ترین فشارهای اقتصادی را بر ایران وارد می‌کنیم.

تولید روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در داخل کشور

سخنگوی دولت گفت: در این میان تأکید می‌کنم که دولت همه آنچه را که به عنوان بنزین داخلی تولید می‌کند، در اختیار مردم قرار می‌دهد. ما حدود روزی ۱۱۰ میلیون لیتر ظرفیت تولید داخلی داریم که در اختیار مردم قرار می‌گیرد. ولی با توجه به اینکه ما باید حدود هفت میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم و طبیعتاً در این شرایط، این کار بسیار دشوار، اگر نگوییم نشدنی، است، لذا تمرکز را بر مدیریت مصرف داخلی گذاشته‌ایم.

تشریح سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش فشار اقتصادی

مهاجرانی عنوان کرد: ما اگر حمایت را در دو بعد اقتصادی و اجتماعی ببینیم، در بعد اقتصادی دولت تلاش می‌کند با پرداخت به‌موقع کالابرگ، یارانه و کمک‌های معیشتی، مانند رفع سوءتغذیه از کودکان زیر پنج سال، اقدامات حمایتی خود را انجام دهد. این طرح در ۱۸ شهریورماه شارژ شده و ۲۸۰ هزار نفر آن را دریافت کردند.

وی بیان کرد: برای دهک‌های پایین‌تر، دو میلیون تومان به ازای هر فرزند و برای دهک‌های متوسط، یک میلیون تومان است که این رقم شارژ می‌شود. مضافاً اینکه ۳۳۴ هزار کودک تازه‌متولد یا همان نوزاد، کارت امید مادر نیز شارژ شده است. لذا تلاش بر این است که با تنوعی از سیاست‌های حمایتی، از فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنیم.

گرانی‌ها را انکار نمی‌کنیم

سخنگوی دولت گفت: تأکید می‌کنم ما به هیچ عنوان گرانی‌ها را انکار نمی‌کنیم و می‌دانیم که گرانی‌ها وجود دارد و با گران‌فروشی، احتکار و همه این موارد، طبیعتاً دستگاه‌های ناظر به‌شدت برخورد می‌کنند. تلاش ما بر این است که بتوانیم این دوران سخت را با همراهی مردم، ان‌شاءالله پشت سر بگذاریم.

امیدواریم نیازی به کاهش سهمیه‌های اول و دوم بنزین نداشته باشیم

سخنگوی دولت در رابطه با کاهش سهمیه‌های بنزین، اظهار کرد: همان‌طور که گفتم، همه آنچه تولید داخل است در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر مصرف داخلی ما ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر باشد، در این زمینه هیچ مشکلی نداریم، اما مصرف ما بیشتر از این میزان است و چیزی حدود ۱۴۰ میلیون لیتر مصرف روزانه داریم. لذا برای این اختلاف، باید بنزین را به نوعی وارد کنیم و طبیعتاً بتوانیم تأمین منابع کنیم.

وی افزود: با توجه به مصوبه دولت و همچنین با توجه به اینکه بسیاری از افرادی که تمکن مالی دارند اعلام می‌کنند حاضر هستند بنزین گران‌تر شود و صرف معیشت مردم شود، طبیعتاً رقم سوم بنزین باید در زمستان صورت می‌گرفت؛ اما در زمستان و بهار، به جهت شرایط جنگی که در آن بودیم، این اتفاق نیفتاد و اصلاح قیمت سوم انجام نشد.

سخنگوی دولت گفت: امیدوار هستیم که نیازی به هیچ‌گونه کاهشی در قیمت یا سهمیه اول و دوم نداشته باشیم. ما تنها دو بار اقدام به اصلاح سهمیه دوم کردیم؛ یک بار در ایام جنگ که مخازن سوخت مورد هدف قرار گرفت و ۷۰ لیتر کاهش پیدا کرد و یک بار نیز بعد از آن، در یکی دیگر از شوک‌های پساجنگ که ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرد.

مهاجرانی ادامه داد: امیدوار هستیم هیچ نیازی به دست زدن به این دو سهمیه نداشته باشیم، ولی یقیناً اگر بخواهیم هر اقدامی انجام دهیم، اطمینان می‌دهم که حتماً پیش از آن با مردم صحبت خواهیم کرد و به هیچ عنوان بدون اطلاع مردم کاری انجام نمی‌دهیم.

مردم مقصر ناترازی بنزین نیستند

مهاجرانی در رابطه با ناترازی بنزین و راه‌های غیرقیمتی دولت برای کاهش مصرف، اظهار کرد: اگر دولت اصلاحات قیمتی را زودتر انجام نداده و مردم را به استفاده از خودروی شخصی آورده است، حتماً مردم مقصر نیستند. اگر ناوگان حمل‌ونقل عمومی ما به اندازه کافی گسترش پیدا نکرده است، حتماً مردم مقصر نیستند. برای همین است که باید با همراهی مردم از این موضوع عبور کنیم.

وی افزود: توسعه جایگاه‌های ال‌پی‌جی و سی‌ان‌جی به‌شدت در دستور کار قرار دارد و هم‌اکنون این ظرفیت را داریم که تعداد آنها را افزایش دهیم و طبیعتاً اعلام هم شده است که هر کسی مراجعه کند، این کار به‌صورت رایگان برای او انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: موضوع ناوگان فرسوده ما نیز یکی از موضوعاتی است که به‌جد دنبال می‌شود. آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا کند. معتقدیم این حق مردم است که خودروی خوب، باکیفیت و کم‌مصرف سوار شوند.

توسعه خودروهای هیبریدی و برقی در دستور کار دولت

مهاجرانی ادامه داد: در مورد واردات خودروهای هیبریدی و خودروهای برقی، دولت به‌شدت موضوع چهار درصد و ۱۵ درصد را دنبال می‌کند؛ به جهت اینکه معتقد هستیم یکی از راهکارهاست. همچنین توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌خصوص حمل‌ونقل حومه‌ای که به‌صورت ریلی می‌تواند گسترش پیدا کند، دنبال می‌شود و در این زمینه آقای رئیس‌جمهور مشخصاً ورود و پیگیری می‌کنند.

مهاجرانی اظهار کرد: جا دارد که از همراهی مردم در این اصلاح تدریجی قیمت تشکر بکنم. واقعیت این است که اگر ما فراموش بکنیم که تکیه‌گاه اساسی ما مردم هستند، حتماً زیان غیرقابل‌برگشت را تجربه خواهیم کرد؛ لذا از مردم در این همراهی واقعاً تشکر می‌کنم.

وی افزود: تأکید می‌کنم که سیاست دولت این است که سهم اقشار آسیب‌پذیر را از بین بنزین به معیشت آنها برگرداند و لذا هر اقدامی که بخواهد صورت بگیرد، حتماً با نظرسنجی و با توافق همه دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

سهمیه بنزین خودروهای پلاک جدید هنوز نهایی نشده است

سخنگوی دولت در رابطه با عدم تعلق یا تعلق سهمیه بنزین به خودروهای پلاک جدید، گفت: تأکید می‌کنم که راجع به این قضیه، چنانچه تغییری صورت بگیرد، حتماً به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم. موضوع پس از بحث و کارشناسی جمع‌بندی خواهد شد.

تخصیص بودجه متناسب با درآمدهای دولت انجام می‌شود

مهاجرانی در رابطه با زمان اصلاح بودجه، اظهار کرد: اصولاً تخصیص بودجه یک فرایند سالانه است و به اندازه‌ای که دولت درآمد داشته باشد، متناسب با هزینه‌های اولویت‌دار خود، پرداخت‌ها انجام می‌شود.

سخنگوی دولت گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ۷۲ ردیف با یکدیگر ادغام یا حذف شد و نگاه بودجه عملکردی و بودجه اثربخش، جزء موضوعاتی است که آقای دکتر پزشکیان بسیار بر آن تأکید دارند؛ یعنی آنچه به آن بودجه می‌دهیم که منتج به نتیجه خواهد شد.

تأکید دولت بر بودجه‌ریزی عملیاتی و انضباط مالی

وی با اشاره به بودجه‌ریزی عملیاتی، ادامه داد: بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد، غربالگری بودجه‌ای و پروژه‌های نیمه‌تمام و همچنین انضباط و شفافیت مالی در کنار انضباط بودجه‌ای، جزء موضوعاتی است که به‌خصوص در شرایط جنگی بر آن تأکید می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه بسیار خوب دقت می‌کند؛ به جهت اینکه ما در همین ایام جنگ شاهد بودیم که اتوبان‌ها افزایش پیدا کرده، راه‌های بزرگراهی ما بیشتر شده و راه‌آهن ما گسترش پیدا کرده است. این نشان از همان نظم بودجه‌ای دارد.

تحقق ۱۱۰۰ همت درآمد مالیاتی تا پایان شهریورماه

مهاجرانی در رابطه با میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی در شش ماه ابتدایی سال، اظهار کرد: قسمتی از پاسخ را لازم می‌دانم به ایامی پس از این ایام جنگ ارجاع بدهم، زیرا به هر حال، ما در میانه یک جنگ هستیم؛ لذا یک‌سری از جزئیات را قاعدتاً نمی‌توان در شرایط فعلی مطرح کرد.

وی افزود: ولی آنچه را که طبق گزارشی که سازمان محترم برنامه و بودجه منتشر کرده، پیش‌بینی شده بود که ما ۱۴۰۰ همت درآمد مالیاتی تا پایان شهریورماه داشته باشیم، لذا اگر ۳۰۰ همتی که در شهریورماه پیش‌بینی شده محقق شود، ما ۱۱۰۰ همت را توانسته‌ایم محقق کنیم و لذا چیزی حدود ۳۱۰ همت از مالیات محقق نشده است.

سخنگوی دولت گفت: حتماً راجع به درآمدهای نفتی، با توجه به شرایطی که در آن هستیم، صلاح نیست که من هیچ‌گونه صحبتی بکنم؛ ولی مالیاتی را خدمتتان عرض کردم و سازمان برنامه هم در این زمینه شفافیت کامل، با حفظ محرمانگی در شرایط خاص، را دارد.

تصمیمات دولت برای حفظ امنیت دارایی مردم در شرایط جنگی

مهاجرانی در رابطه با بروز برخی مشکلات برای بانک‌های کشور، اظهار کرد: تمام تصمیماتی که در این ایام گرفته شده، متناسب با شرایطی است که ما در آن قرار داریم. همان‌طور که به خاطر دارید، دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی نه‌تنها به‌صورت نرم‌افزاری، بلکه حتی به‌صورت سخت‌افزاری به بانک‌های ما حمله کرده است؛ بنابراین بدیهی است که دولت باید تصمیماتی در راستای حفظ امنیت دارایی‌های مردم و همچنین حفظ امنیت روانی آنان اتخاذ کند.

وی افزود: تعدادی از بازنشستگان عزیز می‌گویند اندک دارایی‌ای را که دارند در بانک‌ها گذاشته‌اند و می‌خواهند آن را دریافت کنند. بنابراین دولت مکلف است در زمینه حفظ دارایی‌های مردم حتماً برنامه‌هایی داشته باشد.

تصمیمی که گرفته می‌شود، در راستای امنیت و پایداری ارائه خدمات الکترونیکی و همچنین با رعایت همه ملاحظات فنی و امنیتی است که از سوی نهادهای مربوطه اتخاذ می‌شود.

اطلاع‌رسانی درباره اختلالات شبکه و هشدار درباره کلاهبرداری‌ها

سخنگوی دولت گفت: طبق ضوابط و دستورالعمل‌ها، هرگونه اخلالی که در شبکه ایجاد شود، حتماً به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین پلیس فتا نیز به‌طور مکرر در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کند و با توجه به فعالیت کلاهبرداران، مردم باید دقت کنند تا با پیام‌هایی که برای آنان ارسال می‌شود، دچار مشکل نشوند.

مهاجرانی عنوان کرد: تمام تصمیمات متناسب با شرایط کشور و با رعایت ملاحظات امنیتی اتخاذ می‌شود تا امنیت مردم و دارایی‌های آنان حفظ شود.

مهاجرانی در خصوص برنامه‌های دولت برای کاهش ریسک مسیرهای پرریسک در تجارت خارجی، گفت: واقعیت آن است که دولت خود را برای این روزهای سخت از پاییز ۱۴۰۳ آماده کرده بود؛ یعنی ما در رابطه با برنامه‌های دولت برای کاهش مسیرهای پرریسک در تجارت خارجی، آماده این موضوع بودیم.

لذا دادن اختیارات به استانداران که یکی از موضوعات بسیار مهم بود و خیلی گشایش‌گر بود، توجه به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های آن، فعال‌سازی گذرهای جایگزین، تسهیل تجارت با همسایگان، کاهش وابستگی به نفت که یکی از موضوعات بسیار مهم ما است، دیپلماسی اقتصادی فعال با ظرفیت‌های بین‌المللی که داریم، مثل اکو، شانگهای، بریکس و اوراسیا، همه اینها و تقویت امنیت مسیرها و تشکیل کارگروه‌های ویژه در این زمینه، جزو اقداماتی است که دولت اتخاذ می‌کند.

سخنگوی دولت گفت: برای اینکه به لطف خداوند بتوانیم از این ایام دشوار عبور کنیم، این اقدامات در دستور کار دولت قرار دارد.

تحریم‌های هوانوردی با مقررات جهانی در تعارض است

سخنگوی دولت در خصوص مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل هوایی، از جمله تحریم‌ها، گفت:

مهاجرانی اظهار کرد: بر اساس اعلامی که انجام شده، این تحریم‌ها با همه مقررات جهانی و همه پروتکل‌های هوانوردی آزاد در تعارض است و به همان روز جهانی دموکراسی ارجاع می‌دهند. مدعیان دموکراسی هستند که چنین تحریم‌هایی را علیه هوانوردی مسافری کشور عزیزمان ایران وضع می‌کنند.

وی افزود: اما با توجه به اینکه به هر حال شرکت‌هایی که در این تحریم‌ها قرار می‌گیرند، باید به آنها توجه ویژه شود، برنامه‌های ویژه‌ای را در وزارتخانه و در واقع معاونت مربوطه طراحی کرده‌اند؛ حمایت مالی و تسهیلات بانکی، صندوق‌های خصوصی تأمین سرمایه، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و پیدا کردن قسمت‌هایی از زنجیره‌هایی که می‌تواند در داخل تکمیل شود.

سخنگوی دولت گفت: توجه به ظرفیت‌های داخلی، مورد نظر است، بهبود بهره‌وری ناوگان و ادغام‌های خطوط هوایی کوچک، جزء برنامه‌هایی است که شرکت هواپیمایی کشوری دنبال می‌کند.

سخنگوی دولت در خصوص زمان اعلام وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات برای کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجلس طبق قاعده‌ای که دارد و طبق حق قانونی که دارد، حق نظارت دارد و نظارت می‌کند. هیچ مشکلی هم در این زمینه نداریم و بدیهی است که طبیعتاً وزرای محترم نیز برای پاسخ به پرسش‌ها حضور پیدا می‌کنند. از طرفی برای معرفی وزرا نیز اعلام می‌کنم که تا ۱۵ مهر فرصت داریم؛ لذا از حداکثر زمان قانونی استفاده خواهیم کرد.

مهاجرانی در رابطه با موضوع فیلترینگ و خسارات ناشی از فروش وی‌پی‌ان‌ها، اظهار کرد: در مورد فیلترینگ عرض می‌کنم که یکی از موضوعاتی که از ابتدا درباره آن صحبت کردیم، این بود که هدف فیلترینگ، ایجاد امنیت باشد، ولی این نگرانی وجود دارد که به ضد خودش تبدیل شود.

وی افزود: طبیعتاً موضوعی که اکنون می‌توانیم به آن توجه ویژه کنیم، ورود فناوری‌های نوین است؛ از جمله منظومه‌های ماهواره‌ای که باید به آن توجه ویژه شود.

سخنگوی دولت گفت: دولت تلاش دارد با حفظ همه موضوعات، کاری کند که حکمرانی فضای مجازی ما محقق شود؛ آن چیزی که رهبر شهید بارها تأکید فرموده بودند که به سمت حکمرانی فضای مجازی برویم.

مهاجرانی ادامه داد: آن چیزی که شاهد آن هستیم این است که فیلترینگ، حکمرانی فضای مجازی را ایجاد نکرده و لذا دولت به دنبال تحقق این موضوع است.



مهاجرانی در مورد مدارس آسیب‌دیده از جنگ و شرایط آنها در شروع سال تحصیلی، اظهار کرد: میزان خسارت‌های مدارس آسیب دیده در جنگ متنوع است . از مدرسه شجره طیبه میناب که داغی بر دل همه ما گذاشت تا مدرسه‌ای که فقط شیشه آن شکسته است را داشتیم ولی این آسیب ها گسترده است. به لحاظ عددی ۱۲۸۸ مدرسه در طول ایام جنگ رمضان آسیب دیدند که بازسازی ۳۶ مورد از آنها باقی مانده که در مهر تحویل خواهد شد؛ یعنی فضا برای تحصیل دانش‌آموزان در عمده این مدارس، مهیا شده است. ۱۶ مدرسه نیز تخریب کامل داشته‌اند که لاجرم باید بازسازی شوند.

وی افزود: باید گفت پیش از دولت و بیش از دولت، این خیرین هستند که برای ساخت مدارس تلاش می‌کنند. حسینیه آستان مقدس رضوی و پویش فرشتگان مینا که منجر به جمع‌سپاری مردمی شد و باعث شد مدارس ما بازسازی شوند. همچنین لازم است از آیت‌الله سیستانی نیز نام ببرم که به محض اینکه موضوع مدرسه میناب اتفاق افتاد، ایشان تیمی را فرستادند که این مدارس باید بازسازی شود.

سخنگوی دولت گفت: لازم است از مؤسسه راه ایمان که به‌صورت مشخص در مورد ساخت مدارس در جاهای مختلف ایران و همچنین مراکز دیگر همت می‌کنند، نام برد و تأکید کرد، بر اینکه مسلمانان در همه جای دنیا به هم پیوسته هستند، لذا ما شاهد بودیم که تعداد زیادی از مردمان عزیز ما در خارج از کشور برای ارسال کمک‌هایشان برای ساخت مدارس ما اقدام کردند، در نتیجه ما مشکل مدرسه در مهرماه، ان‌شاءالله، نخواهیم داشت.

مهاجرانی در رابطه با لایحه حقوق زنان و نیز گواهینامه موتور سواری بانوان، گفت: حضور زنان در جامعه یکی از موضوعاتی است که از ابتدای انقلاب اسلامی مورد تأکید امام راحل، رهبر شهید و طبیعتاً رهبر معظم انقلاب بوده است. دولت نیز تلاشش بر این موضوع بوده و امنیت زنان به‌شدت مورد توجه است.

وی افزود: اصلاحاتی در فراکسیون زنان مجلس با حضور معاون زنان صورت پذیرفته است. آن لایحه اصلی که در واقع پیشگیری از خشونت، حمایت از افراد خشونت‌دیده و چرخه شکل‌گیری خشونت است، به اصول کلی آن رسیده‌اند. امیدوار هستیم که به فرمایش شما، این موضوع که بیش از یک دهه شده است، واقعاً جمع‌بندی شود.

سخنگوی دولت گفت: در مورد موتورسواری زنان نیز یک خلأ قانونی وجود داشت، چون در قانون نوشته شده بود که مرجع صدور گواهینامه برای مردان این قسمت است؛ یعنی فقط این یک کلمه به نوعی کار ما را از ابتدا دچار مشکل کرد، ولی ان‌شاءالله موضوع مرتفع می‌شود و ما شاهد صدور گواهینامه برای زنان هستیم.

مهاجرانی ادامه داد: طوری که در خود، در واقع اصل موضوع هم مطرح بود، وجود بانوانی که آموزش بدهند و بتوانند آزمون بگیرند، جزء موضوعاتی است که ان‌شاءالله مرتفع می‌شود و ما شاهد صدور گواهینامه خواهیم بود.

مهاجرانی در رابطه با شورای رقابت و بخشنامه‌های این شورا در خصوص خودرو اظهار کرد: هر تصمیمی که گرفته می‌شود، باید فرایند قانونی را طی کند و آن چیزی هم که شورای رقابت به‌عنوان مرجع تعیین قیمت اعلام می‌کند، باید این فرایند را طی کند.

وی افزود: ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کننده مراجعی هستند که چنانچه واقعاً ببینیم فشار بر مردم بسیار زیاد می‌شود، یقیناً در مواردی که لازم باشد، ورود خواهند کرد.

سخنگوی دولت گفت: موضوع فشار بر مردم و جلوگیری از افزایش بیش از حد آن، مورد مراقبت قرار دارد و طبیعتاً چنانچه نیاز به ورود باشد، حتماً این اقدام انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت در مورد برنامه‌های دولت برای کنترل فشار اقتصادی بر مردم اظهار کرد: دولت از گرانی‌ها آگاه است و می‌داند که گرانی وجود دارد و به همین خاطر حتماً با گران‌فروشی و احتکار، برخوردهای لازم توسط نهادهای مربوطه انجام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه قول آقای رئیس‌جمهور این بود که متناسب با افزایش تورم بتوانیم کالابرگ را اضافه کنیم و ایشان بارها نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده‌اند، دیروز هم خودشان اعلام کردند. در حتمی بودن این موضوع تردیدی نداریم و حتماً این کار اتفاق خواهد افتاد. امیدوار هستیم از نیمه مهرماه بتوانیم این کار را لااقل برای گروه‌های آسیب‌پذیر انجام دهیم.

مهاجرانی ادامه داد: در شرایط دشواری قرار داریم؛ شرایطی که به هر حال دشمن جنگ وجودی را علیه ما آغاز کرده است و بدیهی است که در این شرایط باید در کنار هم قرار بگیریم و به افرادی که معیشتشان واقعاً در خطر است، توجه ویژه‌تری داشته باشیم.

سخنگوی دولت گفت: در کنار کالابرگ، یارانه و کمک‌های معیشتی و موضوعاتی که در پاسخ به خانم عالم‌پناه توضیح دادم، در تاب‌آوری اقتصادی نیز حمایت از کودکانی که سوءتغذیه دارند، کارت امید مادر و طرح‌های دیگری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، مورد توجه است. همچنین حفظ اشتغال‌ها از موضوعات مهم است و امیدوار هستیم دولت بتواند به‌درستی ایفای نقش کند.

مهاجرانی عنوان کرد: ان‌شاءالله از نیمه مهرماه شاهد خواهیم بود که کالابرگ، لااقل برای تعدادی از مردم، اضافه خواهد شد و امیدواریم این موضوع محقق شود. یارانه نیز در جای خود پرداخت می‌شود.

مهاجرانی در پاسخ به تذکری درباره لزوم پیگیری دولت برای تخلفات گسترده‌ای که در یکی از خودروسازان کشور صورت گرفته و در قوه قضاییه پرونده دارد، اظهار کرد: حتماً این موضوع در دادگاه و قوه قضاییه پیگیری می‌شود.

وی افزود: به هر حال همه ارکان حاکمیت، شامل دولت، پلیس اقتصادی و قوه قضاییه، در پی این هستند که هیچ‌گونه خلافی صورت نگیرد و هیچ‌گونه ظلمی به مردم نشود.

در حاشیه: در نشست سخن گویی امروز کمی با حاشیه های فوتبالی همراه بود ، بدین صورت که چند تن از خبرنگاران که طرفدار تیم آبی پوش پایتخت بودند قبل از بیان سوال خود، ضمن ابراز شادمانی به هواداران استقلال به خاطر برد روز گذشته‌شان در مسابقات لیگ نخبگان آسیا تبریک می‌گفتند و حتی این برد را ملی و متعلق به همه مردم ایران می‌دانستند.

در ادامه خبرنگار مهر نیز به طنز ضمن تبریک به هواداران این تیم، اظهار کرد که استقلال در میدان آسیایی استقلال ایران است، لذا دو ستاره آسیایی آنها نیز متعلق به ایران است و نباید در شوخی‌های داخلی در برابر هواداران تیم سرخ پوش رقیب و در بازی‌های داخلی، خرج و مطرح شود، تا اینگونه فضای نشست کمی با شوخی و خنده همراه باشد.