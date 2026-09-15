به گزارش خبرگزاری مهر، عمارت نوفل‌لوشاتو طی سه روز میزبان چهار نمایشنامه‌خوانی از گروه «قلمرو» است؛ «اپیدمی» پنجشنبه ۲۶ شهریور، «باغ آلبالو» جمعه ۲۷ شهریور و «کورها» و «یرما» شنبه ۲۸ شهریور خوانش می‌شوند.

اجرای «اپیدمی» نوشته علیرضا امیدی

نمایشنامه‌خوانی «اپیدمی» ساعت ۱۶ پنجشنبه ۲۶ شهریور برگزار می‌شود. این اثر نوشته علیرضا امیدی و به کارگردانی سهیل سمیاری است.

آبنوس پاشائیان، محمدحسین نوائی، تابان احمدیان، سارا باقری، کاوه تقوی، نرجس مهدوی، هلیا قاسمی، آتنا شمس، نگار زارعی، مبین شهرامی‌فر، آریا فولادتن، صدرا باقری و مهدیه شمالی در این نمایشنامه‌خوانی حضور دارند.

در خلاصه «اپیدمی» آمده است: «با اپیدمی صداقت در شهر نوورسیتی کمی از دروغ فاصله بگیرید.»

اجرای اثری از آنتون چخوف

«باغ آلبالو» جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۶ در عمارت نوفل‌لوشاتو برگزار می‌شود. این اثر نوشته آنتون چخوف، با ترجمه سیمین دانشور و به کارگردانی مرتضی صباحی است.

ارشیا توکلی، نازی انتظاریون، نسیم برزویی، مازیار ایزدی، افروز نصر، هانیه نصرالهی، بنفشه ناجی‌پور، محمدهادی نعمتی، اردلان ادوای، هومن قافله‌باشی، نیلوفر سوری، سالار برزگر و باران صفایی بازیگران این نمایشنامه‌خوانی هستند.

در خلاصه «باغ آلبالو» آمده است: «نه قدرتِ روبه‌رو شدن با آینده را دارند و نه نایِ پشت سر گذاشتنِ گذشته و فراموش کردنش را. می‌شود گفت که آنها در برزخی این مابین زیست می‌کنند. جالب اینجاست که این مردم افراد ناتوانی نیستند.»

«کورها» خوانش می‌شود

نمایشنامه‌خوانی «کورها» شنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۸ برگزار می‌شود. این اثر نوشته موریس مترلینگ، با ترجمه شقایق کبودانی و به کارگردانی مرتضی صباحی است.

ثمین طالبی، آرمان ماهرخ، همایون سمیعی، رضا طهماسبی، محمدجواد خان‌محمدی، سارا حمزه، آوا صفرزاده، ترانه عباسپور، دینا جبلی، سارا رحیمی، امید ملکی و محمد سلیمانی بازیگران «کورها» هستند.

در خلاصه این اثر آمده است: «وقتی مسیر تاریکه، صبر تنها انتخاب می‌شه. آن‌هایی که نمی‌بینند به انتظار چیزی که وجود ندارد می‌نشینند.»

خوانش اثری از لورکا در نوفل‌لوشاتو

همچنین «یرما» شنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود. این نمایشنامه‌خوانی نوشته فدریکو گارسیا لورکا، با ترجمه پری صابری و به کارگردانی سهیل سمیاری است.

پروین نارویی، پویا بیکی، آزیتا جهانبخش، فاطمه حبیبی، نازنین امیرگانی، منیژه راکی‌زاده، آتوسا بارانی، آرمینا انوری، مهدی تقی‌لو، کیارش زارعی، احسان خاطری، توحید خلجی، نیکی صیدوند و نیروانا وطن‌خواه در «یرما» حضور دارند.

در خلاصه «یرما» آمده است: «یرما، زنی که در میان خفقان و قضاوت، آرزوهایش را دفن می‌کند.»

محمدحسین نوائی و نسترن زینلی اعضای گروه کارگردانی این آثار هستند.

آرمان صادقی مشاور رسانه و روابط عمومی، مونا جعفری عکاس و ترانه دمساز و ملیکا پناهی مسئول هماهنگی این مجموعه هستند. رضا اسبقی طراحی پوستر «اپیدمی»، «باغ آلبالو» و «یرما» است و امیرعلی یگانه طراحی پوستر «کورها» را بر عهده دارد.