جشنواره انگور یاسوکند باید به سکوی توسعه بازار و صادرات تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح سه شنبه در اختتامیه جشنواره انگور شهر یاسوکند اظهار کرد: جشنواره انگور یاسوکند طی سال‌های اخیر از یک رویداد منطقه‌ای فاصله گرفته و امروز به رویدادی با ظرفیت فرامنطقه‌ای تبدیل شده است.

وی افزود: ثبت این جشنواره در فهرست رویدادهای ملی ایران در سال گذشته، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری شهر یاسوکند و شهرستان بیجار ایجاد کرده است.

فرماندار بیجار ادامه داد: در کنار برگزاری جشنواره باید به مسائل اصلی باغداران نیز توجه شود و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصول در دستور کار قرار گیرد.

کاظمی با اشاره به بهره‌برداری از استخر باغات انگور یاسوکند گفت: این طرح با همکاری جهاد کشاورزی، تعاونی آذرتاک یاسوکند و مردم منطقه به بهره‌برداری رسید و گامی در جهت تأمین آب مورد نیاز باغات و افزایش بهره‌وری تولید است.

وی بیان کرد: در سال جاری تلاش می‌کنیم یک بخش را به صورت پایلوت انتخاب کرده و با توجه به شاخص‌های مورد نیاز برای ارتقای کیفیت محصول و الزامات بازارهای صادراتی، اقدامات لازم را برای حرکت عملی‌تر به سمت صادرات انجام دهیم.

فرماندار بیجار تأکید کرد: اگر بتوانیم زنجیره تولید انگور را از باغ تا فرآوری، بسته‌بندی و بازار تکمیل کنیم، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده این محصول در خود منطقه باقی خواهد ماند.

کاظمی خاطرنشان کرد: جشنواره انگور یاسوکند باید علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های منطقه، به بستری برای ارتباط باغداران با بازار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شود تا بتوانیم از ظرفیت این محصول برای توسعه اقتصادی شهرستان استفاده کنیم.