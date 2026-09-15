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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

سارقان اماکن خصوصی در کنگان دستگیر شدند

سارقان اماکن خصوصی در کنگان دستگیر شدند

بوشهر- فرمانده انتظامی کنگان از شناسایی و دستگیری پنج نفر سارق اماکن خصوصی و کشف ۸ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی چند فقره سرقت اموال از اماکن خصوصی در شهرستان کنگان، موضوع در دستور کار ماموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و فنی پنج نفر سارق را در این رابطه شناسایی و آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کنگان با بیان اینکه متهمین در تحقیقات به عمل آمده به ۸ فقره سرقت اعتراف کردند گفت: تعدادی اموال مسروقه نیز از مخفیگاه سارقین کشف و تحویل مالباختگان شد.

وی اضافه کرد: از شهروندان درخواست کرد در صورت مواجهه با افراد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده و در تامین امنیت پایدار جامعه سهیم باشند.

کد مطلب 6947636

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