  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

پلمب یک رستوران و کبابی متخلف در دلگان

پلمب یک رستوران و کبابی متخلف در دلگان

دلگان- یک رستوران و یک واحد کبابی در شهرستان دلگان به دلیل رعایت نکردن الزامات بهداشتی و مشاهده نواقص، با دستور مراجع مربوطه پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی بر واحدهای تهیه و عرضه مواد غذایی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان دلگان با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی بازدید کردند.

در جریان این بازدیدها، به دلیل مشاهده نواقص بهداشتی و رعایت نکردن الزامات مربوط، یک رستوران و یک واحد کبابی پلمب و فعالیت آنها متوقف شد.

حسین ناروئی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان دلگان، با تأکید بر تداوم نظارت بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی اظهار کرد: بازرسی‌های بهداشتی با جدیت ادامه دارد و با واحدهایی که الزامات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکنند، برابر مقررات برخورد خواهد شد.

وی افزود: هدف از این نظارت‌ها، صیانت از سلامت شهروندان و اطمینان از رعایت اصول بهداشتی در فرآیند تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی است.

کد مطلب 6947655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه