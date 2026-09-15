پلمب یک رستوران و کبابی متخلف در دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی بر واحدهای تهیه و عرضه مواد غذایی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان دلگان با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی بازدید کردند.

در جریان این بازدیدها، به دلیل مشاهده نواقص بهداشتی و رعایت نکردن الزامات مربوط، یک رستوران و یک واحد کبابی پلمب و فعالیت آنها متوقف شد.

حسین ناروئی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان دلگان، با تأکید بر تداوم نظارت بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی اظهار کرد: بازرسی‌های بهداشتی با جدیت ادامه دارد و با واحدهایی که الزامات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکنند، برابر مقررات برخورد خواهد شد.

وی افزود: هدف از این نظارت‌ها، صیانت از سلامت شهروندان و اطمینان از رعایت اصول بهداشتی در فرآیند تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی است.