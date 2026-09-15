به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی مدارس بامشارکت مردم و خیرین مدرسهساز، تفاهمنامه احداث یک واحد آموزشی ۶ کلاسه در منطقه جلگه چاههاشم شهرستان دلگان به امضا رسید.
این واحد آموزشی در قالب ۶ کلاس درس و با زیربنای ۶۴۰ مترمربع در منطقه جلگه چاههاشم احداث خواهد شد و اجرای این پروژه با مشارکت خیر نیکاندیش و همت ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان انجام میشود.
میثم لکزایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، در این نشست با قدردانی از مشارکت خیرین در توسعه زیرساختهای آموزشی، بر نقش مؤثر مشارکت خیرین در تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز دانشآموزان مناطق مختلف استان تأکید کرد.
وی افزود: احداث این مدرسه در منطقه جلگه چاههاشم، گامی در جهت تقویت زیرساختهای آموزشی، بهبود دسترسی دانشآموزان به فضای آموزشی و توسعه عدالت آموزشی در شهرستان دلگان است.
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