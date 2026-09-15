به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «خلیج بیوه» کمدی ترسناک جدید اپل تی‌وی در جوایز امی ۲۰۲۶ پیشتاز شد و ۱۴ جایزه از ۱۹ نامزدی که کسب کرده بود از آن خود کرد. این سریال در بخش‌های بهترین سریال کمدی، بهترین بازیگر نقش اول مرد کمدی برای متیو ریس، بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای کیت اوفلین، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای استیون روت، بهترین نویسنده برای کیتی دیپولد و بهترین کارگردان برای هیرو مورای، برنده جایزه شد.

در بخش کمدی این سریال رقبای مهمی را پشت سر گذاشت که شامل «دبستان ابوت»، «خرس»، «هک‌ها»، «مارگو مشکلات مالی دارد»، «هیچ‌کس این را نمی‌خواهد»، «فقط قتل‌های در ساختمان» و «کوچک شدن» می‌شد.

در این جوایز متیو ریس تنها جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال کمدی را برای «خلیج بیوه» به دست نیاورد که هم زمان با گرفتن جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال کوتاه «هیولای درون من» نیز تاریخ ساز شد.

پیشتر لیندا کاردلینی و دیوید هاربر، جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل در یک سریال یا فیلم کوتاه یا آنتولوژی و جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل در یک سریال یا فیلم کوتاه یا آنتولوژی را برای سریال «دی‌تی‌اف سنت لوئیس» دریافت کردند.

در بخش سریال درام، درام پزشکی «پیت» از شبکه HBO موفق به کسب ۷ جایزه شد در حالی که ۲۵ نامزدی کسب کرده بود و به عنوان سریالی که بیشترین تعداد نامزدی را کسب کرده، نام خود را ثبت کرده بود. در هر حال این سریال برای دومین سال متوالی جایزه بهترین سریال درام و بهترین بازیگر نقش اول مرد درام را برای نوح وایل به دست آورد. دیگر نامزدهای مدعی این بخش گری اولدمن برای «اسب‌های آرام» و مارک رافالو برای «وظیفه» بودند، که در کسب جایزه ناکام ماندند. این سریال امسال موفق شد تعداد نامزدی‌های خود در سال گذشته را که ۱۳ نامزدی بود، تقریبا ۲ برابر کند.

درام جدید و پر پیچ و خم اپل با نام «پلوریبوس» نیز ۶ جایزه برد که نویسندگی وینس گیلیگان خالق سریال و جایزه بازیگر نقش اول زن برای ریا سیهورن از جمله آنهاست.

در بخش سریال‌های کوتاه، سریال «دی‌تی‌اف سن لوئیس» ۷ جایزه برد که جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای دیوید هاربر و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای لیندا کاردلینی از جمله آنها بود. استیون کنراد، خالق سریال نیز جایزه کارگردانی و نویسندگی را از آن خود کرد.

چند سریال دیگر نیز دوشنبه شب جوایزی را به خانه بردند، از جمله آلیسون جنی، ستاره سریال «دیپلمات» که عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل زن سریال درام را کسب کرد و سالی فیلد که به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن در سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی برای «موجودات فوق‌العاده روشن» شناخته شد و تام پلفری، ستاره سریال «وظیفه» که جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد سریال درام را به خانه برد.

اجرای برنامه تلویزیونی ۲۰۲۶ بر عهده ماریسکا هارگیتای، بازیگر سریال «نظم و قانون» بود.