به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر سه شنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: جهاد الزاماً به معنای جنگ، استفاده از سلاح و درگیری نظامی نیست، بلکه مفهومی گسترده دارد و عرصه‌های مختلفی از مجاهدت را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: در کنار جهاد عملی و نظامی، جهاد روحی، معنوی و تربیتی نیز از مصادیق مهم جهاد است و هر یک از این عرصه‌ها متناسب با شرایط و مسئولیت انسان، نقش مهمی در مسیر تعالی فرد و جامعه ایفا می‌کنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: در قرآن کریم آیات مربوط به قتال و ناظر بر جهاد وجود دارد و باید میان این دو مفهوم تفاوت و تمایز قائل شد؛ چراکه جهاد مفهومی گسترده‌تر از قتال و اقدام نظامی دارد و عرصه‌های مختلفی از مجاهدت را شامل می‌شود.

وی با اشاره به آیات سوره مبارکه حج ادامه داد: از جمله آیاتی که در آستانه هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه نازل شد، آیاتی است که بر دفاع از مؤمنان و مقابله با ظلم و تجاوز تأکید دارد و به کسانی که مورد ستم و تعرض قرار گرفته‌اند، اجازه دفاع از خود می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: این آیات بیانگر آن است که دفاع در برابر تجاوز و ظلم، اقدامی برای صیانت از جان، امنیت و حقوق انسان‌هاست و نباید آن را با مفهوم جنگ‌طلبی و آغازگری درگیری یکسان دانست.

وی افزود: حمایت از مؤمنان و دفاع در برابر ظلم و تجاوز، اصلی فطری، عقلانی و حکیمانه است و متجاوز نباید بدون پاسخ بماند.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: پس از سال‌ها تحمل فشار و شکنجه در مکه و با هجرت مسلمانان به مدینه، اجازه دفاع به آنان داده شد؛ چراکه کسانی که مورد ظلم و حمله قرار می‌گیرند، حق دفاع از خود دارند.

وی گفت: مسلمانان در مکه با وجود تحمل شکنجه و آزار، مأمور به اقدام نظامی نبودند تا اصل نهضت اسلامی به خطر نیفتد و در آن شرایط، صبر و تقیه را پیشه کردند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: دفاع از جان، مال، خانواده، دین و ارزش‌های الهی در برابر ظلم و تجاوز، اصلی عقلانی و فطری است و بدون آن، امنیت و حیات اجتماعی بشر و حتی مراکز عبادت در معرض تهدید قرار می‌گیرد و خداوند وعده داده است کسانی را که در مسیر حق و دفاع از ارزش‌های الهی گام برمی‌دارند، یاری کند.