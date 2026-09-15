نام شهدای جنگ ۱۲ روزه بر ۵ معبر تهران ماندگار می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران، در چهارصدوسی‌ودومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: شصت و ششمین جلسه رسمی کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد و در این جلسه ۱۴ مصوبه شامل تغییر نام ۱۳ معبر و یک مجموعه ورزشی مورد بررسی قرار گرفت که برای تصویب به اعضای محترم شورا ارائه می‌شود.

وی در تشریح نخستین مصوبه این جلسه بیان کرد: مورد اول، تغییر نام خیابان بعثت واقع در منطقه ۶، خیابان شهید فاطمی، خیابان بعثت، به نام شهید دکتر احمد هجرتی است.

معدنی‌پور ادامه داد: شهید دکتر احمد هجرتی از پزشکان و جراحانی بودند که از سوی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جبهه‌های دفاع مقدس حضور پیدا کردند و در سال ۱۳۶۵ در بیمارستان صحرایی سومار، بر اثر بمباران رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند. درخواست این نامگذاری از سوی مرکز آموزش بهداشت، امداد و درمان نزاجا مطرح شده و معبر مورد نظر نیز در نزدیکی این مرکز قرار دارد.

وی در ادامه درباره دومین مصوبه گفت: مورد دوم، تغییر نام کوچه ششم واقع در منطقه ۷، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه ششم، به نام مرحوم استاد جواد صفی‌نژاد است.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران خاطرنشان کرد: مرحوم استاد جواد صفی‌نژاد، جغرافیدان و انسان‌شناس برجسته، بیش از نیم قرن در زمینه جغرافیای انسانی، جامعه‌شناسی روستایی، اقوام و عشایر، کشاورزی سنتی و نظام‌های آبیاری ایران، به‌ویژه در حوزه قنات و نظام‌های سنتی آبیاری، پژوهش و فعالیت داشتند و به دلیل پژوهش‌های ارزشمند خود در این حوزه، از ایشان به عنوان پدر علم قنات ایران یاد می‌شود.

معدنی‌پور افزود: مرحوم صفی‌نژاد در سال ۱۴۰۴ بر اثر کهولت سن درگذشتند و این نامگذاری بنا به درخواست فرزندان آن مرحوم انجام شده است که ساکن همین معبر هستند. همچنین ایشان از اهالی شهر ری بودند.

وی در تشریح سومین مصوبه اظهار کرد: مورد سوم، تغییر نام کوچه نور واقع در منطقه ۸، خیابان دماوند، پیش از خیابان شهید افشاری، کوچه نور، به نام شهید غریب رضا دارابی است.

معدنی‌پور گفت: شهید رضا دارابی، رئیس ایستگاه ۱۲۰ آتش‌نشانی تهران بودند که در سال ۱۴۰۱ هنگام اطفای حریق یک ساختمان در خیابان بهار به شهادت رسیدند. درخواست این نامگذاری از سوی خانواده معظم این شهید بزرگوار مطرح شده و خانواده ایشان نیز ساکن همین معبر هستند.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران در ادامه با اشاره به چهارمین مصوبه بیان کرد: تغییر نام کوچه مصیبی واقع در منطقه ۱۱، خیابان آیت‌الله ایرونی، خیابان شهید زربافیان، کوچه مصیبی، به نام شهید احمد فرجی در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: شهید احمد فرجی از پاسداران بودند که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جبهه‌های دفاع مقدس حضور پیدا کردند. ایشان در سال ۱۳۶۴ در منطقه فاو بر اثر حملات شیمیایی مجروح شدند و در سال ۱۳۸۲ به دلیل عوارض و جراحات ناشی از جانبازی شیمیایی به شهادت رسیدند و از جمله شهدای جانباز محسوب می‌شوند.

معدنی‌پور در تشریح پنجمین مصوبه نیز گفت: تغییر نام کوچه خاتمی واقع در منطقه ۱۱، خیابان قزوین، خیابان دخانیات، کوچه شهید میرجلیلی، کوچه خاتمی، به نام شهید داوود هشتاد و چهار مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: این شهید بزرگوار از سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که در سال ۱۳۶۲ در پیرانشهر توسط رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند و تاکنون اثری از پیکر ایشان به دست نیامده است و از جمله شهدای جاویدالاثر محسوب می‌شوند.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران ادامه داد: مورد ششم، تغییر نام کوچه پاسدار واقع در منطقه ۱۱، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهید پیران‌پیران‌عقل، کوچه پاسدار، به نام مرحوم سید محمدرضا طاهری است.

معدنی‌پور اظهار داشت: مرحوم سید محمدرضا طاهری ساکن همین معبر بودند و از شاعران، نویسندگان و محققان کشور به شمار می‌رفتند. ایشان از شاگردان استاد شهریار بودند و آثار ارزشمندی را در حوزه تحقیق و تصحیح از خود به یادگار گذاشتند.

وی درباره هفتمین مصوبه این کمیسیون نیز بیان کرد: تغییر نام کوچه بوستان واقع در منطقه ۱۱، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان مدرس، کوچه بوستان، به نام شهید امیرحسین پیامی هوجقان در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران خاطرنشان کرد: شهید امیرحسین پیامی هوجقان از شهدای جنگ رمضان و سرباز سپاه بودند که در سال ۱۴۰۴ در جریان حملات آمریکایی ـ صهیونیستی و طی جنگ رمضان، در حمله به بیت رهبری به شهادت رسیدند. درخواست این نامگذاری از سوی پدر بزرگوار این شهید مطرح شده است.

معدنی‌پور در تشریح هشتمین مصوبه نیز گفت: تغییر نام کوچه شهید دوست واقع در منطقه ۱۱، خیابان شهید شاه‌آبادی، بالاتر از میدان شهدای تفحص، به نام شهید هادی کرد مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: شهید هادی کرد از رزمندگانی بودند که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جبهه‌های دفاع مقدس حضور پیدا کردند و در سال ۱۳۶۲ در منطقه شلمچه به شهادت رسیدند. درخواست تغییر نام این معبر به نام شهید هادی کرد نیز از سوی خانواده معظم این شهید بزرگوار مطرح شده است.

معدنی‌پور در ادامه به تشریح نهمین مصوبه شصت و ششمین جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران پرداخت و اظهار کرد: مورد نهم، تغییر نام کوچه پاییز واقع در منطقه ۱۴، خیابان خاوران، خیابان شهید شیرازی، خیابان شهید نظری، کوچه پاییز، به نام شهید محمدرضا زندی است.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران افزود: شهید محمدرضا زندی از جمله شهدای جنگ ۱۲ روزه بودند که به عنوان پرسنل سازمان بسیج در سال ۱۴۰۴ و در جریان حملات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تهران به شهادت رسیدند. درخواست این نامگذاری از سوی خانواده معظم این شهید بزرگوار مطرح شده است.

وی در تشریح دهمین مصوبه بیان کرد: تغییر نام کوچه مروی واقع در منطقه ۱۴، خیابان شهید گیلکی، خیابان شهید خدامی، کوچه مروی، به نام شهید محسن شاه‌نظری در دستور کار قرار گرفته است.

معدنی‌پور ادامه داد: شهید محسن شاه‌نظری نیز از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند که به عنوان بسیجی، در سال ۱۴۰۴ و در جریان حملات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه در تهران به شهادت رسیدند. درخواست این نامگذاری نیز از سوی خانواده این شهید بزرگوار ارائه شده است.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران درباره یازدهمین مصوبه گفت: مورد یازدهم، تغییر نام کوچه ارغوان واقع در منطقه ۱۴، خیابان شهید داورزنی، خیابان شهید بنی‌اسد، خیابان شهید سهرابی فراهانی، کوچه ارغوان، به نام شهید ابراهیم عقیلی است.

وی خاطرنشان کرد: شهید ابراهیم عقیلی از دیگر شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند که به عنوان پاسدار در سال ۱۴۰۴ و در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تهران به شهادت رسیدند.

معدنی‌پور در ادامه درباره دوازدهمین مصوبه این کمیسیون اظهار داشت: تغییر نام کوچه راز واقع در منطقه ۱۴، خیابان پاسدار گمنام، خیابان فرشته آزادی، کوچه راز، به نام شهید مصطفی غریب شیرنگی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شهید مصطفی غریب شیرنگی نیز از جمله شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند که در سال ۱۴۰۴ در تهران به شهادت رسیدند و درخواست نامگذاری این معبر به نام این شهید بزرگوار از سوی پدر ایشان مطرح شده است.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران در تشریح سیزدهمین مصوبه نیز گفت: تغییر نام کوچه لاله واقع در منطقه ۱۴، خیابان خاوران، خیابان شهید شیرازی، خیابان شهید حناچی، کوچه لاله، به نام شهید مسعود سبزی در دستور کار قرار دارد.

معدنی‌پور بیان کرد: شهید مسعود سبزی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و از پرسنل زندان اوین بودند که در سال ۱۴۰۴ به شهادت رسیدند.

وی در ادامه به آخرین مصوبه شصت و ششمین جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران اشاره کرد و گفت: مورد چهاردهم، تغییر نام مجموعه ورزشی شکوفه واقع در منطقه ۱۴، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید کاظمی، به نام شهید نصرالله صاحبی است.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران ادامه داد: شهید نصرالله صاحبی از جمله شهدای جنگ رمضان بودند که در مجموعه ورزشی شهید اسکندرلو به شهادت رسیدند و از پرسنل خدوم شهرداری تهران بودند و در حوزه ورزش و مجموعه‌های ورزشی فعالیت داشتند.

معدنی‌پور در ادامه با اشاره به موضوع تغییر نام کوچه شهید دوست نیز اظهار کرد: در خصوص تغییر نام کوچه شهید دوست به نام شهید هادی کرد، در ابتدا این موضوع مطرح شد که آیا لازم است نام این معبر تغییر کند یا خیر؛ چراکه نام شهید در این نامگذاری حفظ شده است، اما با توجه به اینکه شهید هادی کرد از شهدای دفاع مقدس بوده و از سوی خانواده معظم شهید نیز درخواست نامگذاری ارائه شده است، این موضوع در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: البته خود کمیسیون نیز موضوع را مورد بازنگری قرار داده بود، اما با توجه به اینکه در اطراف این معبر نیز تعدادی از کوچه‌ها به نام شهدا نامگذاری شده‌اند و همچنین شهید هادی کرد از شهدای دفاع مقدس و ساکن همین کوچه بوده‌اند، نامگذاری این معبر به نام این شهید بزرگوار مورد توجه قرار گرفت.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران در پایان با اشاره به مجموعه مصوبات این جلسه گفت: در مجموع، شصت و ششمین جلسه رسمی کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران، ۱۴ مصوبه شامل تغییر نام ۱۳ معبر و یک مجموعه ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است موارد مطرح شده با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران رسید.