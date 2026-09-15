افزایش سرعت وزش باد و ماندگاری هوای گرم در زنجان

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آسمان استان طی روزهای آینده صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و از بعدازظهر، وزش باد مناطق مختلف استان را فرا می‌گیرد.

وی با اشاره به افزایش سرعت وزش باد در روزهای آینده افزود: با توجه به این شرایط، به شهروندان توصیه می‌شود از تردد و توقف در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین درباره وضعیت دمایی استان گفت: دمای هوا افزایش یافته و طی روزهای آینده هوای گرم‌تری در استان حاکم خواهد بود.

رحمان‌نیا با بیان اینکه تغییرات قابل‌توجهی در دمای استان تا روز شنبه هفته آینده پیش‌بینی نمی‌شود، افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، روستای خیرآباد زنجان با ثبت دمای چهار درجه سانتی‌گراد، به‌عنوان سومین منطقه خنک کشور ثبت شد.

وی ادامه داد: امروز دمای هوا در بیشتر مناطق استان افزایش یافته است. دمای شهر زنجان نیز هم‌اکنون ۲۰ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت، دو درجه افزایش نشان می‌دهد.