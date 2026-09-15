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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

هوای بوشهر تا جمعه آرام است

هوای بوشهر تا جمعه آرام است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم جوی نسبتاً آرام تا روز جمعه خبر داد و گفت: غبار محلی، افزایش سرعت باد در اواسط روز و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب استان خواهد بود.

حسین کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز جمعه ، غبار محلی، در اواسط روز گاهی افزایش سرعت باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی، از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی گفت: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشنلاسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6947777

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