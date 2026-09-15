به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناو ی و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی و دامپروری قزاقستان (KazAgro Farm Astana ۲۰۲۶) از ۲۹ مهر تا یکم آبان ۱۴۰۵ در شهر آستانه برگزار می‌شود.

ماشین‌الات و تجهیزات کشاورزی؛ نهاده‌ها و گلخانه‌ها؛ فناوری‌های نوین آبیاری و هوشمندسازی؛ دامپروری، خوراک دام و تجهیزات وابسته؛ صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی؛ بسته‌بندی، حمل و نقل و زنجیره سرد، محورهای اصلی این نمایشگاه هستند.

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی و دامپروری قزاقستان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا می‌شود.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی حضور در این پاویون برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های ۰۱۱۴۳۳۹۱۲۱۰ و ۰۹۱۱۱۷۸۰۵۳۴ تماس بگیرند.

یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار داخلی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حضور دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی به صورت حضور مستقل یا برپایی پاویون و همچنین، حمایت از اعزام هیات‎‌های تجاری و فناوری ایرانی (شرکت‌های دانش‌بنیان) و پذیرش هیات‌های تجاری و فناوری خارجی است.