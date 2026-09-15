به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ذبیحیان از بازدیدهای دوره‌ای، از پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان با هدف بررسی روند اجرای عملیات، کنترل الزامات فنی و اطمینان از رعایت مقررات ملی ساختمان خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت استمرار در بازدید دوره‌ای از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان، اظهار کرد: در همین راستا در هفته جاری، از پروژه ثمین ۳ در غرب شهر زنجان بازدید میدانی به عمل آمد.

ذبیحیان، بر ضرورت نصب تابلو مشخصات ساختمان‌های در حال احداث در پروژه ثمین ۳ تأکید کرد و بیان داشت: نصب این تابلو در پروژه های در حال احداث ضروری است و باید ناظران پروژه بر نصب آن در محل مناسب نظارت داشته باشند.

رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌ کل راه و شهرسازی استان زنجان، افزود: درصورت عدم نصب تابلوی مشخصات ساختمان، مراجع صدور پروانه ساختمانی می توانند تا زمان نصب، از ادامه فعالیت اجرایی جلوگیری کنند.

ذبیحیان، همچنین بر لزوم استفاده از مصالح استاندارد از جمله یونولیت سقفی و عدم هرگونه پیشروی یا ایجاد بالکن مغایر با نقشه های تایید شده در اجرای ساختمان های سایت ثمین ۳ تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی اجرای پروژه ثمین ۳ است گفت: رعایت الزامات فنی و ضوابط مقررات ملی ساختمان در این پروژه ها بسیار تأکید می شود.

رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌ کل راه و شهرسازی استان زنجان، بیان داشت: بازدیدهای دوره‌ای از پروژه ثمین ۳ و سایر پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان با هدف بررسی روند اجرای عملیات، کنترل الزامات فنی و اطمینان از رعایت مقررات ملی ساختمان با جدیت ادامه خواهد داشت.