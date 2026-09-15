معرفی ۸ محصول فناورانه برتر در اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، احمد عسگری، مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس، با اعلام این خبر اظهار داشت: این محصولات که حاصل تلاش و توانمندی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در منطقه نوآوری ایران است، در حوزه‌های راهبردی از جمله داروسازی، تجهیزات پزشکی، نرم‌افزار، زیست‌فناوری و همچنین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تولید شده‌اند.

عسگری با اشاره به اهداف این رویداد، معرفی دستاوردهای جدید را گامی مؤثر در جهت توسعه بازار و ایجاد هم‌افزایی میان تولیدکنندگان فناوری و سایر نقش‌آفرینان زیست‌بوم نوآوری کشور دانست. وی افزود: معرفی محصولات جدید در این اجلاس، فرصتی است تا توانمندی‌های بومی شرکت‌ها در معرض دید متخصصان و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس درباره فرایند انتخاب این محصولات توضیح داد: ارزیابی و انتخاب این ۸ محصول بر اساس شاخص‌های دقیق فنی و تجاری صورت گرفته است تا اطمینان حاصل شود که این دستاوردها آمادگی لازم برای ورود موفق به بازار را دارا هستند.

به گفته وی، معیارهایی نظیر تکمیل فرآیند تجاری‌سازی، ظرفیت تولید انبوه، کسب مجوزها و تأییدیه‌های فنی مورد نیاز، و همچنین رعایت الزامات مالکیت فکری و معنوی، از جمله شاخص‌های کلیدی در انتخاب این محصولات بوده است.

بیست‌وچهارمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس، علاوه بر تجلیل از برترین‌های این منطقه، بستری برای نمایش بخشی از توانمندی‌های فناورانه ایران در حوزه‌های پیشرفته صنعتی و علمی خواهد بود. این رویداد، ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در منطقه نوآوری ایران برگزار می‌شود.