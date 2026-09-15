وزیر علوم عازم ریاض شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، حسین سیمایی صراف ، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در رأس هیأتی از جمهوری اسلامی ایران، بهمنظور شرکت در چهارمین مجمع جهانی یونسکو درباره اخلاق هوش مصنوعی (GFEAI ۲۰۲۶) عازم ریاض، پایتخت عربستان سعودی شده است.
این اجلاس با حضور مقامات، سیاستگذاران و نمایندگان کشورهای مختلف برگزار میشود و موضوعات مرتبط با توسعه و حکمرانی هوش مصنوعی، ابعاد علمی و اخلاقی این فناوری و گسترش همکاریهای بینالمللی در این حوزه از محورهای مورد بحث آن خواهد بود.
وزیر علوم در جریان این سفر علاوه بر حضور در برنامههای اجلاس، در نشستها و دیدارهایی با مقامات و نمایندگان کشورهای حاضر نیز شرکت خواهد کرد.
چهارمین مجمع جهانی یونسکو درباره اخلاق هوش مصنوعی (GFEAI ۲۰۲۶) از ۱۴ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با همکاری یونسکو، سازمان داده و هوش مصنوعی عربستان و مرکز بینالمللی پژوهش و اخلاق هوش مصنوعی (ICAIRE) برگزار میشود.
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