طرح جدید شهرداری تهران برای کنترل قیمت گوشت و کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به خبرهای مطرح‌شده درباره ثبات قیمت گوشت در نیمه دوم سال گفت: کلیت این خبر درست است، اما جزئیات طرح نیازمند برخی اقدامات و فراهم شدن مقدمات اجرایی است.

وی افزود: طرح جدید با هدف کمک به معیشت شهروندان در حال آماده‌سازی است و جزئیات آن طی روزهای آینده از سوی شهردار تهران به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

بختیاری‌زاده همچنین درباره نظارت بر کیفیت محصولات عرضه‌شده در میادین گفت: حفظ و ارتقای کیفیت، یکی از اصول اصلی سازمان مدیریت میادین است و نظارت بر کیفیت محصولات به صورت مستمر انجام می‌شود.

به گفته وی، با توجه به تغییر فصل و ورود محصولات جدید به بازار، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای جلوگیری از افت کیفیت صورت گرفته است. همچنین توسعه زنجیره تأمین و خرید مستقیم از مبادی تولید، در سال‌های اخیر موجب بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار تهران درباره اختلاف قیمت محصولات میادین با سطح شهر نیز اظهار کرد: کوتاه کردن زنجیره تأمین، حذف واسطه‌های غیرضروری، حضور مستقیم تولیدکنندگان و تعیین نرخ‌نامه برای محصولات، از مهم‌ترین عوامل کاهش قیمت در میادین است.

وی گفت: در سال گذشته هیچ‌یک از میوه‌های عرضه‌شده در میادین با قیمت بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان عرضه نشده‌اند؛ این در حالی است که برخی از همین محصولات در سطح شهر با قیمت‌های به مراتب بالاتر به فروش رسیده‌اند.

بختیاری‌زاده با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره اختلاف قیمت‌ها افزود: در برخی اقلام میوه، اختلاف قیمت میادین با میانگین قیمت سطح شهر به حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد می‌رسد.

وی درباره کیفیت محصولات نیز تأکید کرد: محصولات عرضه‌شده در میادین از نظر کیفی در سطح قابل قبول و در بسیاری از موارد درجه یک هستند و این محصولات با میوه‌های درجه یک عرضه‌شده در فروشگاه‌های سطح شهر قابل مقایسه‌اند؛ هرچند هدف سازمان عرضه محصولات لوکس و اصطلاحاً لاکچری نیست.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین همچنین از رضایت بالای شهروندان از خدمات میادین خبر داد و گفت: بر اساس برخی مطالعات دانشگاهی، میزان رضایت شهروندان از خدمات میادین در برخی بررسی‌ها به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

گوشت و مرغ؛ تأمین روزانه و نظارت بهداشتی

بختیاری‌زاده در ادامه با اشاره به عرضه گوشت گرم و منجمد و مرغ در میادین گفت: به دلیل سرعت بالای ورود و خروج کالا، محصولات پروتئینی در میادین به صورت روزانه تأمین و عرضه می‌شوند و کالاهای باقی‌مانده از روز قبل در روند عادی عرضه وجود ندارد.

وی افزود: بخشی از تأمین‌کنندگان و بهره‌برداران میادین، خود تولیدکنندگان هستند و در حوزه گوشت و مرغ، محصولات با فاصله کوتاه از کشتار و تأمین، در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین با تأکید بر نظارت‌های بهداشتی و کیفی گفت: نمونه‌برداری و آزمایش محصولات به صورت مستمر انجام می‌شود و در صورت مشاهده محصولی که استانداردهای کیفی لازم را نداشته باشد، از ورود و عرضه آن در میادین جلوگیری خواهد شد.

وی همچنین گفت: در حوزه گوشت، اختلاف قیمت میادین با سطح شهر در برخی موارد به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد، در حالی که تلاش شده کیفیت محصولات نیز در سطح مطلوب حفظ شود.

حبوبات و خشکبار؛ فاصله قیمتی تا ۳۵ درصد

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قیمت حبوبات و خشکبار گفت: با سیاست تأمین مستقیم و کاهش واسطه‌ها، قیمت حبوبات فله‌ای در میادین حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد پایین‌تر از سطح شهر است.

وی افزود: این اختلاف قیمت در برخی حبوبات بسته‌بندی‌شده به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد و در حوزه خشکبار نیز اختلاف قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

بختیاری‌زاده در پایان تأکید کرد: هدف سازمان، عرضه کالا با قیمت عادلانه، کیفیت مطلوب و نظارت مستمر است تا شهروندان بتوانند بخش قابل توجهی از مایحتاج روزانه خود را با قیمت مناسب‌تر از سطح شهر تهیه کنند.