  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

تشییع پیکر جانباز شهید «حسین حقیری‌زاده» در رودان برگزار می‌شود

تشییع پیکر جانباز شهید «حسین حقیری‌زاده» در رودان برگزار می‌شود

بندرعباس - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان از برگزاری آیین تشییع پیکر جانباز شهید حسین حقیری‌زاده در شهرستان رودان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا ناوکی با اعلام این خبر، اظهار کرد: پیکر مطهر جانباز شهید حسین حقیری‌زاده فردا پنجشنبه ساعت ۱۵ با حضور مردم ولایتمدار و شهیدپرور از میدان امام (ره) تا گلزار شهدای شهر رودان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

وی افزود: شهید حسین حقیری‌زاده در هفدهم شهریورماه سال ۱۳۶۲ در منطقه عملیاتی مریوان و در جریان عملیات والفجر ۴ بر اثر اصابت ترکش مجروح شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان، ادامه داد: این شهید سرافراز همچنین در پانزدهم آبان‌ماه سال ۱۳۶۴ در منطقه فاو و در عملیات والفجر ۸ بر اثر حملات شیمیایی دشمن بعثی دچار مصدومیت شد.

ناوکی با اشاره به سال‌ها تحمل رنج ناشی از مجروحیت‌های دوران دفاع مقدس، گفت: جانباز شهید حسین حقیری‌زاده پس از سال‌ها ایثار و صبوری به یاران شهیدش پیوست و مردم قدرشناس هرمزگان فردا با حضور باشکوه خود پیکر این شهید والامقام را بدرقه خواهند کرد.

کد مطلب 6949059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایمان چراغی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه