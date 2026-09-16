به گزارش خبرگزاری مهر، عطا ناوکی با اعلام این خبر، اظهار کرد: پیکر مطهر جانباز شهید حسین حقیری‌زاده فردا پنجشنبه ساعت ۱۵ با حضور مردم ولایتمدار و شهیدپرور از میدان امام (ره) تا گلزار شهدای شهر رودان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

وی افزود: شهید حسین حقیری‌زاده در هفدهم شهریورماه سال ۱۳۶۲ در منطقه عملیاتی مریوان و در جریان عملیات والفجر ۴ بر اثر اصابت ترکش مجروح شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان، ادامه داد: این شهید سرافراز همچنین در پانزدهم آبان‌ماه سال ۱۳۶۴ در منطقه فاو و در عملیات والفجر ۸ بر اثر حملات شیمیایی دشمن بعثی دچار مصدومیت شد.

ناوکی با اشاره به سال‌ها تحمل رنج ناشی از مجروحیت‌های دوران دفاع مقدس، گفت: جانباز شهید حسین حقیری‌زاده پس از سال‌ها ایثار و صبوری به یاران شهیدش پیوست و مردم قدرشناس هرمزگان فردا با حضور باشکوه خود پیکر این شهید والامقام را بدرقه خواهند کرد.