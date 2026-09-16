شبکه فاضلاب شهرک ۵۵ هکتاری سوکان سمنان تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن در محل اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی مسکن و خدمات رسان، اظهار کرد: بخشی از پروژه‌های مسکونی استان به مرحله‌ای رسیدند که تکمیل خدمات زیربنایی آنها باید هم‌زمان با روند ساخت دنبال شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های آب، برق و گاز باید برنامه اجرایی خود را برای پروژه‌های آماده افتتاح مشخص کرده و موانع موجود در مسیر تأمین خدمات را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان همچنین درباره شهرک ۵۵ هکتاری سوکان سمنان توضیح داد: با توجه به آغاز ساخت واحدهای مسکونی، موضوع نحوه احداث شبکه فاضلاب این شهرک باید تعیین تکلیف شود.

ایلیات خواستار پیگیری موضوع از سوی دستگاه‌های مرتبط شد و ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره شبکه فاضلاب سوکان باید متناسب با روند احداث واحدها انجام شود تا در زمان بهره‌برداری، پروژه با کمبود خدمات مواجه نباشد.