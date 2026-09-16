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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

شبکه فاضلاب شهرک ۵۵ هکتاری سوکان سمنان تعیین تکلیف شود

شبکه فاضلاب شهرک ۵۵ هکتاری سوکان سمنان تعیین تکلیف شود

سمنان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان با روند اجرای پروژه‌های مسکن، خواستار تعیین تکلیف شبکه فاضلاب شهرک ۵۵ هکتاری سوکان سمنان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن در محل اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی مسکن و خدمات رسان، اظهار کرد: بخشی از پروژه‌های مسکونی استان به مرحله‌ای رسیدند که تکمیل خدمات زیربنایی آنها باید هم‌زمان با روند ساخت دنبال شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های آب، برق و گاز باید برنامه اجرایی خود را برای پروژه‌های آماده افتتاح مشخص کرده و موانع موجود در مسیر تأمین خدمات را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان همچنین درباره شهرک ۵۵ هکتاری سوکان سمنان توضیح داد: با توجه به آغاز ساخت واحدهای مسکونی، موضوع نحوه احداث شبکه فاضلاب این شهرک باید تعیین تکلیف شود.

ایلیات خواستار پیگیری موضوع از سوی دستگاه‌های مرتبط شد و ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره شبکه فاضلاب سوکان باید متناسب با روند احداث واحدها انجام شود تا در زمان بهره‌برداری، پروژه با کمبود خدمات مواجه نباشد.

کد مطلب 6949118

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