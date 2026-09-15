علی غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و مشاغل خانگی شهرستان اظهار کرد: نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» با هدف حمایت از تولیدکنندگان خانگی، معرفی توانمندی‌های محلی و ایجاد زمینه مناسب برای فروش محصولات در نور برگزار شد.

وی افزود: این نمایشگاه از ۲۱ تا ۲۳ شهریورماه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور برپا شد و تولیدکنندگان و فعالان مشاغل خانگی از دستگاه‌های مختلف در آن حضور داشتند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور تصریح کرد: جهاد کشاورزی به عنوان یکی از متولیان حمایت از مشاغل خانگی، با معرفی تولیدکنندگان بخش کشاورزی در حوزه‌هایی همچون تولید عسل و پرورش گل در این نمایشگاه مشارکت کرد و بخشی از ظرفیت‌های تولیدی شهرستان را در معرض دید شهروندان قرار داد.

غفاری ادامه داد: تولیدکنندگانی که از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی شده بودند نیز در این رویداد حضور یافته و محصولات خود را عرضه کردند.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد بازار برای محصولات تولیدکنندگان گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصت مناسبی برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان، معرفی محصولات بومی و تقویت بازار فروش مشاغل خانگی است و تداوم این برنامه‌ها می‌تواند به توسعه اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد خانوار کمک کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تولید نارنگی پیش‌رس در شهرستان اشاره کرد و گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود از ۳۰۰ هکتار باغات نارنگی پیش‌رس شهرستان حدود ۸ هزار تن محصول برداشت شود.

غفاری با بیان اینکه نارنگی پیش‌رس از محصولات مهم باغی نور محسوب می‌شود، افزود: شرایط اقلیمی مناسب منطقه و تولید محصول با کیفیت موجب شده است این محصول جایگاه قابل توجهی در بخش باغبانی شهرستان داشته باشد.

وی با اشاره به نزدیک شدن زمان برداشت نارنگی پیش‌رس خاطرنشان کرد: باغداران باید در زمان برداشت، اصول فنی را رعایت کرده و از وارد شدن آسیب به میوه جلوگیری کنند، چراکه رعایت اصول برداشت و نگهداری پس از برداشت در کاهش ضایعات، حفظ کیفیت و افزایش ارزش اقتصادی محصول مؤثر است.

غفاری تأکید کرد: مدیریت مناسب تغذیه و آبیاری باغات، استفاده از توصیه‌های کارشناسی، رعایت اصول برداشت و توجه به بازاررسانی از عوامل مهم در افزایش بهره‌وری باغات و ارتقای ارزش اقتصادی محصولات مرکبات است.

وی گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور نیز ارائه خدمات فنی و کارشناسی و حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی و مشاغل خانگی را با هدف تقویت تولید و بهبود معیشت خانوارها دنبال می‌کند.