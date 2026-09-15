از علیرضا طبایی «باید به آفتاب بگویم»!

به گزارش خبرگزاری مهر، در این یادنامه آثاری از قریب به یکصد نفر از اهالی شعر و ادب و فرهنگ از جمله علی‌اصغر شیرزادی، عبدالعلی دستغیب، سیمین بهبهانی، ر. اعتمادی، ابوالقاسم فقیری، عمران صلاحی، محمدعلی بهمنی، شمس لنگرودی، فیض شریفی، جلال سرفراز، محمود معتقدی، امیرهمایون یزدانپور، هرمز علی‌پور، فرهاد عابدینی، احمد طالبی‌نژاد، اکبر اکسیر، اکبر آزاد، اکبر بهداروند، سهیل محمودی، موسی بیدج، رضا رفیع، بهروز یاسمی و... درباره زندگی و کارنامه ادبی این شخصیت تاثیرگذار عرصه شعر و ادب معاصر منتشر شده است.

این کتاب شامل ۴ بخش با عناوین: یک نکته از این معنی (در محضر استاد علیرضا طبایی)، در حدیث دیگران (یادداشت‌ها، مقالات و سخنرانی‌ها)، آستان حضرت دوست (شعرهای تقدیمی) و جلوه‌های حُسن (آلبوم تصاویر) است.

در مقدمه کتاب به قلم جلال رفیع آمده است: شعر استاد علیرضا طبایی، وجه غالب‌اش زبان ظاهرا احوال شاعر، اما باطنا بیان دردها و رنج‌ها و غم‌های انسان است. تقریبا از آغاز تا پایان، همین طریقت را طی کرده است. او «قبل از انقلاب» و «بعد از انقلاب» نمی‌شناخت. در هر زمان و مکان، به انسان می‌اندیشید و به غم‌های انسان. زیرا این لحن و لسان را و این ذهن و زبان را برای «زندگی حقیقی» به کار می‌گرفت، زندگی انسان و زندگی انسانی. هرچه بهار زندگی را تهدید و تحدید می‌کرد، مطرود او بود...

چاپ نخست «باید به آفتاب بگویم» در ۲۸۰ صفحه از سوی انتشارات اطلاعات منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

علیرضا طبایی (۱۴ آذر ۱۳۲۳ در شیراز- ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ در تهران) سرایش شعر و همکاری با مطبوعات را از نوجوانی آغاز کرد و اولین شعرش در سال ۱۳۳۷ در مجله سپید و سیاه منتشر شد. پس از آن، دیگر آثارش در صفحات شعر روزنامه‌ها، مجلات هفتگی و ماهنامه‌های ادبی از جمله: سخن، نگین، فردوسی، رودکی، تهران مصور، امید ایران، روشنفکر، پیغام امروز و… به چاپ رسید. او از سال ۱۳۴۸ به ترانه‌سرایی روی آورد و طی چند سال موفق به خلق ترانه‌های ماندگاری همچون «طلسم آرزوها»، «کوچه میعاد»، «عشق تو نمی‌میرد»، «تنها با گل‌ها»، «شهر فرنگه چشمات»، «مرد سرگردان»، «یاد آن شب‌ها»، «دختر دریاها»، «آسمان آسمان»، «نگاهم با نگاهت قصه‌ها داره» و… شد. طبایی همچنین ۱۴ سال مسئولیت اداره صفحات شعر مجله «جوانان امروز» را برعهده داشت.

از این شاعر و ترانه‌سرا پیش از این، کتاب‌ها و مجموعه شعرهای: «جوانه‌های پاییز» سال ۱۳۴۴؛ انتشارات پیروز، «از نهایت شب» سال ۱۳۵۰؛ انتشارات بامداد، «گزیده آثار کوتاه از شاعران معاصر» سال ۱۳۵۱؛ انتشارات پدیده، «خورشیدهای آن سوی دیوار» سال ۱۳۶۰؛ انتشارات توس، «شاید گناه از عینک من باشد» سال ۱۳۸۵؛ انتشارات آیینه جنوب (این مجموعه به عنوان کتاب سال، برگزیده جایزه شعر خبرنگاران شد.)، «مادرم ایران» سال ۱۳۹۱؛ انتشارات شادان، «تندر اما ناگهانی‌تر» سال ۱۳۹۲؛ انتشارات آوای کلار، «تاک کهنسال و خوشه‌های صبح» سال ۱۴۰۱؛ انتشارات آرادمان، مجموعه ترانه «عشق تو نمی‌میرد» سال ۱۴۰۱؛ انتشارات آرادمان و «نانوشته‌های فصل باد» سال ۱۴۰۳؛ انتشارات بامداد نو منتشر شده است.