به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه جایزه فیروزه با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سه شنبه ۲۴ شهریور در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار شد.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دهمین دوره جایزه فیروزه، درباره علت آغاز جایزه فیروزه گفت: ده سال قبل این ایده شکل گرفت. چرا که همیشه هنر ایران، هنری بوده است که با هویت ایرانی مخلوط و درهمآمیخته بوده است. در طول هزاران سال تاریخ تمدنی ایران، هنر با هویت ایرانی پیوند داشته و امروز ما بهعنوان کسانی که میراثبان این تاریخ کهن هستیم، نیاز داریم که بیش از گذشته آن را پاس بداریم.
او افزود: به نظر میآمد موضوعاتی که شروع شد و البته قرار بود که ادامه پیدا کند، با حوزههای دیگری مثل هدایای فرهنگی، بحث نوشتافزار، عروسک، اسباببازی و طراحی شخصیت، فرصتی باشد برای اینکه نسبت هنر کاربردی ما با هویت ایرانی برقرار شود؛ هم برای اینکه حافظه تاریخی این هویت را به هنر وصل کند، هم در فرهنگ ملی و هم در خردهفرهنگهای حوزههای مختلف، از جمله آداب و رسوم، حوزه پوشش، حوزه قصه، ضربالمثل و حوزههای دیگر.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: همچنین این هنر کاربردی میتواند تاریخ ایران را به این هنرها وصل کند و ما بتوانیم از طریق هنر کاربردی، به نحوی تاریخ ایران را به نمایش نسلهای حاضر و آینده و همچنین جهانیان بگذاریم. همچنین بتوانیم نمادهای هویتی خودمان را از طریق این هنرهای خلاقه استمرار بدهیم؛ چه در حوزه مفاخر، چه در حوزه ایران تاریخی و چه در عناصر معنوی هویت ایرانی.
او، افزود: در این ده سالی که گذشته، دوستان ما که در دبیرخانه جایزه فیروزه قرار داشتند، گامهای خوبی را طی کردند. الان، همانطور که اشاره کردند، ۵۰ هزار اثر در طی این دورههای متوالی به دبیرخانه آمده و یک بانک اطلاعات قابل توجهی است. کشف استعدادها در این ۱۰ سال صورت گرفت. اشاره کردند که همین امسال بیش از ۷۰ درصد آثار، استعدادهای خلاقه نوپا و جدید بودند؛ یعنی عملاً خودش فرصت کشف استعدادها بوده است.
صالحی ادامه داد: جایزه فیروزه در حوزههایی که کار کرده، همچنین فرصت یک رصد ملی، استانی، منطقهای و شهرستانی فراهم کرده است؛ یعنی بعد از این ۱۰ سال، در این حوزههایی که جایزه در آنها کار کرده، الان ما یک نمای استانی داریم که در این استانها و شهرستانهای مختلف، در چه نقطهای قرار داریم.
او افزود: همچنین فرصتهایی که برای حمایتها و کسبوکارها و مؤسسات فراهم کرده تا وارد صحنه حوزه صنایع خلاق در این محورهایی شوند که جایزه انجام میدادند. امسال هم یک ابتکار جدید را دوستان اضافه کردند؛ اینکه بتواند آثار برگزیده این ده سال، نمایشگاه موقت و دائم پیدا کند تا بین تولیداتی که صورت گرفته و فضای مخاطبانش، نسبت پایدارتری برقرار شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اینکه جایزه فیروزه بتواند در صنایع خلاق وزارت فرهنگ قرار بگیرد و ما در حوزههای مختلف بتوانیم با این جایزه ۱۰ ساله پیش برویم، طبیعتاً یکسری همافزاییها و همکاریهای داخلی را لازم دارد که دوستان ما در دبیرخانه با بقیه مجموعهها همکاریهای لازم را انشاءالله انجام خواهند داد تا جایزه فیروزه بتواند به یک نشانی از خلاقیتهای صنعت و صنایع فرهنگی ما تبدیل شود.
صالحی در ادامه گفت: در این حوزههای جایزه فیروزه و هم در حوزههای جدیدی که داریم جلو میرویم، لازم داریم شبکه ملی تولیدکنندگان را داشته باشیم و بتوانیم از این طریق، جایزه را از یک رویداد مقطعی به یک پلتفرم دائم و پیوسته تبدیل کنیم.
او افزود: طبیعتاً ویژگی جایزهها و رویدادها این است که چند ماه قبل از شروع فعال میشوند و بعد از اختتامیه، در حقیقت مثل سفرهای که انداخته شده و دیگر باید جمع شود، این حالت را پیدا میکند. اینکه چگونه میشود از یک جایزه و رویداد به یک پلتفرم و یک شبکه پیوسته تولیدکنندگان و بازار تبدیل شد، این چشماندازی میتواند برای دهه دوم باشد؛ البته با تصریح اینکه بتواند در همان سالهای اول خودش را نشان بدهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأمین مالی این بازار و این فضا را محور دیگری دانست و گفت: نکته سوم، بحث تأمین مالی این بازار و این فضاست. کارهایی در وزارت فرهنگ شروع شده و خوشبختانه میشود از همین ظرفیتهای موجود هم استفادههایی صورت بگیرد؛ مثل سامانه ثبت اثر. ما مدتها این مشکل را داشتیم که آثار هنریمان سنجش، اعتبارسنجی و قیمتگذاری روشنی نداشت. با گفتوگوهایی که صورت گرفت، الان این سامانه راه افتاده است و از همین طریق، طبیعتاً امکان توصیف آثار هنری در فضاهای مالی و بانکی میسر شده است.
صالحی افزود: صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر، شکل گرفته است، با یک سرمایه اولیه که قابلیت توسعه دارد. صندوق نیکوکاری فرهنگ و هنر نیز شکل گرفته که از همین طریق هم امکان تأمینهای مالی جدید وجود دارد.
صالحی محور چهارم را اهمیت بازارسازی عنوان کرد و گفت: محور چهارم تقویت بازارسازی است. بازار داخلی ما میتواند از محصولات صنایع خلاق فرهنگی، بهطور عام و بهطور خاص، در این چند محوری که تاکنون جایزه به آنها پرداخته، بیشتر استفاده کند.
صالحی گفت: مورد دیگری که باید نسبت به آن بیشتر بکوشیم، بحث آموزش و توانمندسازی است که در این حوزه باید اتفاق بیفتد. نکته آخر، همافزاییهای دستگاهی است. اگر ما به نفوذ فرهنگی و هویتی ایران فکر میکنیم، ایران ویژگیاش این بوده که این جغرافیا، خاص نبوده است.
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