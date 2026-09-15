برپایی مجلس یادبود بهرام بیضایی در آخرین شب تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ایران، در آخرین شب تابستان (سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵) مجلس یادبودی برای بهرام بیضایی در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در این مجلس یادبود، محمد رضاییراد درباره بیضائی و تئاتر، مهناز رونقی درباره بیضائی و سینما، شهرام زرگر درباره بیضائی و ادبیات و الهام باقری درباره بیضائی و اسطوره سخنرانی میکنند.
اجرای موسیقی توسط فرزین طهرانیان و اجرای تئاتر با عنوان «کولاژ بیضائی» به کارگردانی سجاد قربانی از دیگر بخشهای این مجلس یادبود است.
این مجلس یادبود به همت انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر و ماهنامه عصر روشن و با حمایت و میزبانی خانه هنرمندان ایران ساعت ۱۸ سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
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