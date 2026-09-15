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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

فکت چک؛ اخباری که ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای ترامپ درباره تمایل ایران برای بازگشت به میز مذاکره

-قرارداد فروش نفت به فردی به نام «آقایاری» با مجوز وزیر نفت

-دست داشتن انصاراللّه در انفجارهای ادعایی در مکه و جده

-روایت بالیوودی مسئولان نظامی و رسانه آمریکایی درباره نجات خلبان آنها در جنوب اصفهان

-روایت‌های ۶۸ باره پیروزی‌های ترامپ در جنگ

-بازداشت مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی

فکت چک؛ اخباری که ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6948040
مریم علی بابایی

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