به گزارش خبرنگار مهر، رسول سیاحی پیش از ظهر امروز سه شنبه در پنجمین شورای راهبردی ورزش خوزستان بیان کرد: شهرستان اهواز دارای ۷۴۷ باشگاه ورزشی است که از زمان حضور بنده در اداره ورزش اهواز، ساماندهی مربیان، مجوز باشگاه ها و ... در دستور کار و مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان اهواز با بیان اینکه باشگاه های ورزشی بخش خصوصی به بخش دولتی کمک کرده و سرانه ورزشی را بالا برده اند، تصریح کرد: این باشگاه ها نقش مهمی در توسعه ورزش دارند اما با چالش هایی مواجه هستند که قابل حل هستند از جمله آن ها می توان به تسهیلات و عوارض شهرداری اشاره کرد.

وی ادامه داد: باشگاه داران انتظار دارند در دریافت تسهیلات نگاه ویژه ای به این بخش صورت گیرد و شرایط به گونه ای باشد ک بتوانند تسهیلات آسان دریافت کنند نه اینکه درگیر بروکراسی اداری و پروسه طولانی شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان اهواز گفت: همچنین شهرداری عوارض پیشامدگی را برای باشگاه ها لحاظ کرده در حالی که سال ۱۴۰۱ معاون شهردار وقت باشگاه ها را در این زمینه معاف کردند. این موضوع اعتراض باشگاه داران را در پی داشته و درخواست داشتند در این جلسه به مشکل آن ها رسیدگی و عوارض لغو شود.

سیاحی با اعلام وجود ۷۸ زمین خاکی در اهواز، عنوان کرد: تنها فضای محلات، زمین های خاکی است، اخذ سند مالکیت آن ها یک پروسه طولانی است که پیگیری می شود اما برای حفظ زمین ها روشنایی مهم است. ورزش و جوانان روشنایی حدود ۱۶ زمین را انجام داده اما مابقی زمین ها مانده که در گذشته راهکار روشنایی آن ها ارائه شده است.

وی اضافه کرد: تعداد ۴۸ زمین به شرکت ها نزدیک هستند که پیشنهاد شده روشنایی آنها از طریق مسئولیت های اجتماعی انجام شود. همچنین شهرداران هشت منطقه نیز تا پایان سال هر کدام روشنایی زمین انجام دهند تا رضایت جمعی ورزشکاران رقم بخورد.

رئیس اداره ورزش و جوانان اهواز با بیان اینکه اهمیت ورزش همگانی بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: با توجه به اینکه در ۶ ماه دوم سال شرایط آب و هوایی مطلوب است این موضوع نیازمند توجه ویژه است؛ طرح های سپاس و ورزش محله محور با همکاری معاونت فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز در حال انجام است که مورد استقبال مردم قرار گرفته اما نیازمند هم افزایی همه دستگاه ها است چرا که هزینه ها سنگین هستند.

سیاحی تاکید کرد: اگر نگاه بر این باشد که فقط ورزش و جوانان، ورزش همگانی را همگانی کند و دیدگاه ها به ورزش همگانی حمایتی نشود، کار سخت است.