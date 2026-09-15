به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، منابع سعودی از سفر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به قاهره خبر دادند.
منابع سعودی اعلام کردند که بن سلمان مورد استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار گرفته است.
محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، امروز سهشنبه در سفری کاری وارد قاهره شد تا با عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، برای بررسی چند پرونده مهم و مورد علاقه مشترک دیدار و گفتگو کند.
انتظار میرود گفتگوهای دوجانبه رهبران دو کشور به موضوع تشدید تنشها اخیر مرتبط با ایران در منطقه و پرونده حملات نیروهای مسلح یمن به عربستان بپردازد.
ریاستجمهوری مصر طی بیانیهای رسمی با اعلام این خبر تأکید کرد: این دیدار شاهد تبادل نظر درباره آخرین تحولات منطقهای در سایه رویدادهای جاری و همچنین بررسی راههای تقویت مناسبات دوپایه و ارتقای همکاریهای مشترک خواهد بود.
وزارت خارجه مصر همزمان با آغاز سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به قاهره برای دیدار با رئیس جمهور مصر، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن حملات به شهرهای مختلف عربستان را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: چنین تجاوزاتی نقض آشکار قواعد و مقررات حقوق بینالملل و تهدیدی آشکار علیه ثبات منطقه و امنیت منطقهای به شمار میرود.
مصر ضمن ابراز مخالفت مجدد و قاطع خود با این دست تجاوزات، هشدار داد: تداوم آنها میتواند موجب شعلهورتر شدن تنشها و افزایش سطح تنشها در منطقه شود.
قاهره همچنین بر همبستگی کامل و ایستادگی تمامقد خود در کنار عربستان سعودی در برابر هرگونه تهدیدی تأکید کرد و یادآور شد که امنیت ملی دو کشور کاملاً به یکدیگر مرتبط، مکمل یکدیگر و تفکیکناپذیر است.
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