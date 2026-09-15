نیویورک تایمز خبر داد: عربستان مقابل بدترین سناریو؛ ریاض شوکه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، عربستان بعد از شکست در جلب حمایت های نظامی آمریکا مقابل یمن در شوک راهبردی به سر می برد.

بر اساس این گزارش، ریاض خود را سرگردان میان درگیری بین آمریکا و ایران یافته و سران این کشور در حال بررسی گزینه های محدود موجود هستند.

نیویورک تایمز اضافه کرد: عربستان سعودی پس از رد درخواست این کشور از سوی ترامپ با بدترین سناریوی ممکن روبرو است. در هفته‌های اخیر نیروهای یمنی بارها به عربستان حمله و تهدید کرده‌اند که قدرت این کشور را برای صادرات نفت کاهش می‌دهند. دیپلمات‌های سابق و تحلیلگران می‌گویند که عربستان سعودی از بی‌میلی ترامپ برای مقابله با نیروهای یمنی ناامید و سرخورده شده است.

مایکل راتنی، سفیر سابق آمریکا در عربستان سعودی، گفت: در حال حاضر سعودی‌ها واقعا ناامید هستند. به نوعی این بدترین سناریوی ممکن برای آنها است.

پیشتر نیز محمد منصور معاون وزیر اطلاع رسانی یمن تاکید کرد که تقلای محمد بن سلمان ولی عهد عربستان برای دست به دامن شدن ترامپ، نخست وزیر پاکستان و مصر در کنار دیدار با فرمانده سنتکام همه و همه بیانگر عمق پیروزی نیروهای یمنی و بن بست ریاض است.

وی اضافه کرد: این پیروزی راهبردی در سطوح نظامی، سیاسی و مردمی یک دستاورد مهم به شمار می رود و تصاویر منتشر شده حاکی از حجم ضرباتی است که یمن به پروژه عربستان و امارات با خسارت های ده ها میلیارد دلاری وارد آورده است.

منصور بیان کرد: محافل سیاسی و رسانه ای رژیم صهیونیستی نیز در شوک به سر می برند. مخالفت ترامپ با درخواست بن سلمان برای مداخله علیه یمن یک ضربه دیگر بود که عربستان متحمل شد. احتمالا پاکستان نیز با این موضوع مخالفت خواهد کرد. پاکستان و ترکیه بر اساس خواست عربستان موضع گیری نکرده اند و ریاض منتظر موضع گیری مصر است اما ارتش مصر نیز خود را درگیر این ماجرا نمی کند.