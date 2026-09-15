به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیئت مذاکره‌کننده صلح یمن اعلام کرد: رژیم سعودی به حملات هوایی تجاوزکارانه خود به یمن ادامه می‌دهد و تنها در عرض چند روز بیش از ۳۵۰ حمله انجام داده است. این حملات، اموال عمومی و خصوصی را هدف قرار داده و منجر به تلفات غیرنظامیان شده است.

وی افزود: ما رژیم سعودی را مسئول نقض مداوم حاکمیت یمن و هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال آنها می‌دانیم. این تشدید نظامی تهاجمی علیه یمن به هیچ یک از اهداف رژیم سعودی دست نخواهد یافت. برعکس، اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. رژیم سعودی پیش از این گزینه نظامی را امتحان کرده و جز شکست چیزی به دست نیاورده است. بازگشت به این رویکرد شکست‌خورده، نشان دهنده ذهنیت تجاوزکارانه ای است که به گفتگو یا صلح اعتقادی ندارد.

عبدالسلام گفت: در مورد نتایج عملیات اخیر در ساحل غربی، خوشبختانه اوضاع به حالت عادی بازگشته است و نهادهای دولتی وظایف خود را در خدمت به مردم از سر گرفته‌اند. ما شاهد هیچ گونه اقدام انتقام‌جویانه‌ای نبوده‌ایم که نشان دهنده تعهد اخلاقی و انسانی ارتش یمن است. در مقابل، عربستان سعودی به رویکرد خود در باج‌گیری و ارعاب جهان به بهانه تهدید کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و باب المندب ادامه می‌دهد و با ادعاهای دروغین و بی‌اساس، جهان را تحریک به اقدام می‌کند تا برخی از طرف‌های بین‌المللی را به ماجراجویی‌های بیهوده خود در یمن بکشاند و اشتباهات گذشته را که منجر به شکست آشکار و مطلق شده است، تکرار کند.

وی افزود: شرم آور است که رژیم سعودی به چنین موجی از دروغ‌پردازی متوسل شده است. گمان نمی کنیم که به نفع طرف‌های بین‌المللی باشد که منافع خود را بر اساس دروغ‌های رژیم سعودی به خطر بیندازند، دروغ‌هایی که دوازده سال به آنها روی آورده است و همچنان ادامه دارد، تا جایی که دیگر احدی آن را باور نمی‌کند.