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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

۱۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان میامی توزیع شد

۱۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان میامی توزیع شد

میامی- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، یک هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد در کالپوش و شهر رضوان در شهرستان میامی توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری عصر سه شنبه در مراسم اهدا نوشت افزار میان دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد در بخش کالپوش و شهر رضوان واقع در شهرستان میامی اظهار کرد: هدف این اقدام ایجاد عدالت آموزشی و حمایت از دانش آموزان تحت پوشش است.

وی ادامه داد: در راستای نیل به همین اهداف بسته‌های حمایتی شامل انواع نوشت افزار و کمک به تأمین نیازهای آموزشی آنان در آستانه سال تحصیلی جدید تهیه و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان به توزیع یک هزار و ۵۰۰ بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند این مناطق اشاره داشت و توضیح داد: فراهم کردن ملزومات آموزشی می‌تواند بخشی از دغدغه خانواده‌های تحت حمایت را در آغاز سال تحصیلی کاهش دهد.

ذوالفقاری اضافه کرد: ارزش هر بسته لوازم‌التحریر ۱۵ میلیون ریال است و در مجموع، ارزش این اقلام به ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می‌رسد.

وی بر تداوم حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش و تأمین نیازهای تحصیلی آنان تأکید کرد و افزود: خیران می توانند با حضور در کمیته امداد در این کار خیر و پسندیده همراه شده و حامی فرزندان معنوی خود شوند.

کد مطلب 6948224

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