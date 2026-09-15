به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری عصر سه شنبه در مراسم اهدا نوشت افزار میان دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد در بخش کالپوش و شهر رضوان واقع در شهرستان میامی اظهار کرد: هدف این اقدام ایجاد عدالت آموزشی و حمایت از دانش آموزان تحت پوشش است.

وی ادامه داد: در راستای نیل به همین اهداف بسته‌های حمایتی شامل انواع نوشت افزار و کمک به تأمین نیازهای آموزشی آنان در آستانه سال تحصیلی جدید تهیه و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان به توزیع یک هزار و ۵۰۰ بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند این مناطق اشاره داشت و توضیح داد: فراهم کردن ملزومات آموزشی می‌تواند بخشی از دغدغه خانواده‌های تحت حمایت را در آغاز سال تحصیلی کاهش دهد.

ذوالفقاری اضافه کرد: ارزش هر بسته لوازم‌التحریر ۱۵ میلیون ریال است و در مجموع، ارزش این اقلام به ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می‌رسد.

وی بر تداوم حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش و تأمین نیازهای تحصیلی آنان تأکید کرد و افزود: خیران می توانند با حضور در کمیته امداد در این کار خیر و پسندیده همراه شده و حامی فرزندان معنوی خود شوند.