به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای اقتباسی (کتاب و سینما) راهیافته به چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به انتخاب احمدعلی سجادی صدر، محمدهادی کریمی و حسین مهکام معرفی شدند.
دبیرخانه این جشنواره فهرست ۲۷ فیلم اقتباسی راهیافته به چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران را به شرح زیر و بدون اولویت منتشر کرد:
«غزال» / سامان حسینپور / سنندج
«سیاه» / ابوذر پاکنژاد / تهران
«همو-فیلیا» / کیارش صالحی / تهران
«پرستار ویژه» / سیده هانیه موسوی / اصفهان
«بالا اجبار» / ابوالفضل حیدری / یزد
«چوب جادو» / کوردمان پویش / اهواز
«حضور» / علیرضا ملایی / نوشهر
«ناپایان» / سید سعید هاشمزاده / تهران
«دره لاکپشتها» / داریوش کرمپور / بوشهر
«شاتر» / کیارش شیراوند / تهران
«هفت بچه یهودی؛ فیلم کوتاهی برای غزه» / میثم غضنفری / تهران
«شیطونی» / محمد رحمتی / تهران
«اثر انگشت» / محمدرضا عربزاده / قم
«شبی در وطن» / فاطمهالسادات سیدعزیزی / آبادان
«گربه در برف» / محمدسینا حیدریزاده / تهران
«علا و غول چراغ جادو» / غزل لوری / بندرانزلی
«در آخرین روز جهان اتفاق افتاد» / سیدعباس حسینی / مشهد
«فگرات» / ضیا حاتمی / اهواز
«کوفتگی» / امیرحسین میرزایی / تهران
«آفازی» / محمدرضا خدابخش / تهران
«بزک زنگوله چشم» / کیان زمانی / تهران
«همین یک دفعه» / ریحانه کاوش / اصفهان
«ماه یا ماهی» / مهدیه سادات احمدی سلیمانی و حسن مهدویپور / تهران
«نقش» / معصومه بهمنی نظرآبادی / کرمانشاه
«ماهی در باد» / اعظم شاهدوست / گناباد
«والها» / حامد رحیمی جوکندان / تالش
«پرده سبز» / حسین اعتمادفرد / مشهد.
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.
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