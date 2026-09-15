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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

معرفی فیلم‌های اقتباسی بخش کتاب و سینما در جشنواره فیلم کوتاه تهران

معرفی فیلم‌های اقتباسی بخش کتاب و سینما در جشنواره فیلم کوتاه تهران

همزمان با معرفی هیئت داوران، اسامی فیلم‌های اقتباسی راه‌یافته به بخش کتاب و سینما جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های اقتباسی (کتاب و سینما) راه‌یافته به چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به انتخاب احمدعلی سجادی صدر، محمدهادی کریمی و حسین مهکام معرفی شدند.

دبیرخانه این جشنواره فهرست ۲۷ فیلم اقتباسی راه‌یافته به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را به شرح زیر و بدون اولویت منتشر کرد:

«غزال» / سامان حسین‌پور / سنندج

«سیاه» / ابوذر پاک‌نژاد / تهران

«همو-فیلیا» / کیارش صالحی / تهران

«پرستار ویژه» / سیده هانیه موسوی / اصفهان

«بالا اجبار» / ابوالفضل حیدری / یزد

«چوب جادو» / کوردمان پویش / اهواز

«حضور» / علیرضا ملایی / نوشهر

«ناپایان» / سید سعید هاشم‌زاده / تهران

«دره لاک‌پشت‌ها» / داریوش کرم‌پور / بوشهر

«شاتر» / کیارش شیراوند / تهران

«هفت بچه یهودی؛ فیلم کوتاهی برای غزه» / میثم غضنفری / تهران

«شیطونی» / محمد رحمتی / تهران

«اثر انگشت» / محمدرضا عرب‌زاده / قم

«شبی در وطن» / فاطمه‌السادات سیدعزیزی / آبادان

«گربه در برف» / محمدسینا حیدری‌زاده / تهران

«علا و غول چراغ جادو» / غزل لوری / بندرانزلی

«در آخرین روز جهان اتفاق افتاد» / سیدعباس حسینی / مشهد

«فگرات» / ضیا حاتمی / اهواز

«کوفتگی» / امیرحسین میرزایی / تهران

«آفازی» / محمدرضا خدابخش / تهران

«بزک زنگوله چشم» / کیان زمانی / تهران

«همین یک دفعه» / ریحانه کاوش / اصفهان

«ماه یا ماهی» / مهدیه سادات احمدی سلیمانی و حسن مهدوی‌پور / تهران

«نقش» / معصومه بهمنی نظرآبادی / کرمانشاه

«ماهی در باد» / اعظم شاهدوست / گناباد

«وال‌ها» / حامد رحیمی جوکندان / تالش

«پرده سبز» / حسین اعتمادفرد / مشهد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6947650

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