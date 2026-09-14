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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

تصادف پراید و نیسان در اقلید ۳ کشته برجا گذاشت

تصادف پراید و نیسان در اقلید ۳ کشته برجا گذاشت

اقلید- سرپرست پلیس راه شمال فارس گفت: برخورد یک دستگاه پراید با وانت نیسان در محور مواصلاتی اقلید، سه کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش اکبری گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در محور مواصلاتی اقلید، مأموران پلیس راه و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه پراید با سه سرنشین با یک دستگاه وانت نیسان که دو سرنشین داشته، به شدت برخورد کرده است.

سرپرست رئیس پلیس راه شمال استان فارس افزود: در این حادثه هر سه سرنشین پراید به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باختند و دو سرنشین نیسان نیز مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

اکبری گفت: برابر نظر کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این حادثه تجاوز به چپ از سوی راننده پراید اعلام شده است.

وی از رانندگان خواست هنگام رانندگی از عجله و شتاب بی‌مورد خودداری کرده و با رعایت قوانین و مقررات، از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری کنند.

کد مطلب 6946952

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