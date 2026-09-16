به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از ورزشگاه نیمه کاره ۱۵ هزار نفری زنجان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی در قسمت‌های زیرین سکوهای ورزشگاه در حال انجام است، اظهار کرد: اگر بخواهیم ابعاد این پروژه را توصیف کنیم، تقریباً می‌توان گفت یک ورزشگاه آزادی دوباره در حال ساخته شدن است.



وی افزود: تمام زیر پله‌های ورزشگاه آزادی تقریباً از نو در حال بتن‌ریزی و بازسازی است و عملیات عمرانی بسیار گسترده‌ای در این بخش‌ها در جریان است. کاری که در حال انجام است، یک تعمیرات سطحی و معمولی نیست، بلکه یک پروژه اساسی و عظیم است.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به دشواری پیش‌بینی دقیق زمان اجرای چنین پروژه‌ای گفت: با توجه به گستردگی عملیات و شرایط موجود، تعیین زمان دقیق برای پایان کامل کار آسان نیست، اما روند فعالیت‌ها با جدیت ادامه دارد و عوامل اجرایی با شدت در حال کار هستند.



قائم‌پناه ادامه داد: این پروژه نسبت به گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشته است. وقتی از نزدیک از ورزشگاه بازدید کنید و بخش‌های زیر سکوها و پله‌ها را ببینید، متوجه خواهید شد که چه حجم بزرگی از عملیات عمرانی در حال انجام است.

وی تأکید کرد: طبیعی است که چنین کار اساسی و گسترده‌ای زمان‌بر باشد، اما آنچه اهمیت دارد این است که عملیات با جدیت دنبال می‌شود و پیشرفت پروژه نسبت به گذشته کاملاً محسوس است.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ابعاد فنی و عمرانی بازسازی ورزشگاه آزادی خاطرنشان کرد: برای درک واقعی حجم اقدامات انجام‌شده، باید از نزدیک بخش‌های مختلف ورزشگاه، به‌ویژه زیر سکوها و قسمت‌هایی را که عملیات بتن‌ریزی و بازسازی در آنها انجام شده است، مشاهده کرد؛ چرا که بخش قابل توجهی از اقدامات انجام‌شده در قسمت‌هایی است که از بیرون به‌سادگی قابل مشاهده نیست.