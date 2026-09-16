به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وحید محمودی عصر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: یکی از کارکنان انتظامی استان در جریان انجام مأموریت خود، یک جفت گوشواره طلا با وزن تقریبی دو گرم پیدا کرد.
وی افزود: این مأمور پس از پیدا کردن گوشوارهها، به جای نگهداری شخصی، موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کرد و با انجام تحقیقات و هماهنگیهای لازم، موفق به شناسایی صاحب آنها شد.
رئیس بازرسی ارشد انتظامی کردستان ادامه داد: گوشوارههای پیدا شده پس از شناسایی مالک، به وی تحویل داده شد و این اقدام نمونهای از پایبندی کارکنان انتظامی به اصول امانتداری و مسئولیتپذیری در جریان خدمت است.
محمودی با اشاره به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون ریالی طلاهای پیدا شده، گفت: رعایت حقوق شهروندان و حفظ امانتهای مردم از اصول مهم در خدمترسانی کارکنان انتظامی است و چنین رفتارهایی میتواند اعتماد متقابل میان پلیس و مردم را تقویت کند.
وی خاطرنشان کرد: صداقت و امانتداری کارکنان انتظامی در کنار انجام وظایف محوله، بخش مهمی از خدمت به شهروندان محسوب میشود و رفتارهای مسئولانه مأموران در موقعیتهای مختلف، بیانگر توجه آنان به حقوق مردم است.
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