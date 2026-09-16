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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

مأمور پلیس در کردستان گوشواره‌های گمشده را به صاحبش رساند

مأمور پلیس در کردستان گوشواره‌های گمشده را به صاحبش رساند

سنندج- رئیس بازرسی ارشد انتظامی کردستان از بازگرداندن یک جفت گوشواره طلا به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون ریال توسط یکی از مأموران انتظامی استان به صاحب آن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وحید محمودی عصر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: یکی از کارکنان انتظامی استان در جریان انجام مأموریت خود، یک جفت گوشواره طلا با وزن تقریبی دو گرم پیدا کرد.

وی افزود: این مأمور پس از پیدا کردن گوشواره‌ها، به جای نگهداری شخصی، موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کرد و با انجام تحقیقات و هماهنگی‌های لازم، موفق به شناسایی صاحب آنها شد.

رئیس بازرسی ارشد انتظامی کردستان ادامه داد: گوشواره‌های پیدا شده پس از شناسایی مالک، به وی تحویل داده شد و این اقدام نمونه‌ای از پایبندی کارکنان انتظامی به اصول امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری در جریان خدمت است.

محمودی با اشاره به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون ریالی طلاهای پیدا شده، گفت: رعایت حقوق شهروندان و حفظ امانت‌های مردم از اصول مهم در خدمت‌رسانی کارکنان انتظامی است و چنین رفتارهایی می‌تواند اعتماد متقابل میان پلیس و مردم را تقویت کند.

وی خاطرنشان کرد: صداقت و امانت‌داری کارکنان انتظامی در کنار انجام وظایف محوله، بخش مهمی از خدمت به شهروندان محسوب می‌شود و رفتارهای مسئولانه مأموران در موقعیت‌های مختلف، بیانگر توجه آنان به حقوق مردم است.

کد مطلب 6949284

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