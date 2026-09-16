۴۰ تُن برنج احتکار شده در تنگستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عظیم نیکوکار عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و ضروری خانوار، مأموران انتظامی موفق به شناسایی یک انبار احتکار برنج در این شهرستان شدند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی های لازم و ضمن هماهنگی قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۴۰ تُن برنج که به صورت غیرقانونی نگهداری می شد را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان با بیان اینکه ارزش کالای کشف شده توسط کارشناسان ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت: در این رابطه یک متخلف شناسایی که با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت