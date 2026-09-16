به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، کارلوس فرناندز د کوسیو، معاون وزیر امور خارجه کوبا در سخنانی اعلام کرد که برنامه‌های واشنگتن برای تحمیل تغییر حاکمیت در هاوانا از طریق تشدید فشارهای اقتصادی با شکست مواجه خواهد شد.

وی هشدار داد که هدف از این راهبرد، سوق دادن مردم به سوی یک بحران انسانی و دامن زدن به نارضایتی ساختگی علیه حکومت است.

فرناندز د کوسیو گفت که کوبا در حال پیشبرد اصلاحات اقتصادی است که نقش بازار، بخش خصوصی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را گسترش می‌دهد و آنها را عمیق‌ترین تغییرات از دهه ۱۹۶۰ توصیف کرد.

معاون وزیر امور خارجه کوبا گفت: محاصره ایالات متحده مستقیما بر زندگی روزمره تأثیر می‌گذارد، بسیاری از کوبایی‌ها فقط ۲ یا ۳ ساعت در روز برق دریافت می‌کنند و با مشکلات آب، حمل و نقل و خدمات بیمارستانی روبرو هستند.