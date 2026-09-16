یورگن کلوپ یک بازیکن را از تیم ملی آلمان کنار زد

به گزارش خبرنگار مهر، یورگن کلوب سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان قصد دارد «دنیز اونداو» مهاجم تیم فوتبال اشتوتگارت را از فهرست این تیم برای دیدارهای پیش رو در لیگ ملت‌های اروپا کنار بگذارد.

شبکه «اسکای» آلمان خبر داد؛ «اونداو» در گفتگویی شخصی با کلوب در جریان تصمیم سرمربی تیم ملی قرار گرفته و به او اطلاع داده شده است که نامش در فهرست جدید آلمان قرار نخواهد داشت.

اونداو ۳۰ ساله یکی از بازیکنان اصلی اشتوتگارت به شمار می‌رود و به‌تازگی نیز به عنوان کاپیتان جدید این تیم انتخاب شده است. با این حال، این مهاجم هنوز در فصل جاری موفق به گلزنی نشده، هرچند در مجموع رقابت‌ها چهار پاس گل به نام خود ثبت کرده است.

اونداو در تیم ملی آلمان نیز آمار قابل توجهی دارد. او تاکنون در ۱۳ بازی ملی ۹ گل به ثمر رسانده و در جام جهانی که اوایل سال جاری برگزار شد نیز سه بار موفق به گلزنی شد. نکته قابل توجه اینکه هر سه گل اونداو در این رقابت‌ها زمانی به ثمر رسید که او به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود.

پیش از دیدار افتتاحیه آلمان در جام جهانی برابر کوراسائو، کلوب گفته بود که علاقه دارد اونداو را در ترکیب اصلی تیمش ببیند. با این حال، طبق گزارش رسانه‌های آلمانی، انتظار می‌رود کلوب در فهرست جدید خود که قرار است فردا پنجشنبه اعلام شود، روی دو مهاجم آینتراخت فرانکفورت، یونس بن‌طالب و جاناتان بورکارت، حساب کند.

این نخستین دعوت یونس بن‌طالب به تیم ملی آلمان خواهد بود. این مهاجم البته از نظر تابعیت ورزشی امکان بازی برای تیم ملی مراکش را نیز دارد.

تیم ملی آلمان نخستین بازی خود تحت هدایت کلوب را ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) در خانه هلند برگزار خواهد کرد و سپس ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) میزبان یونان خواهد بود. آلمان اول اکتبر (۹ مهر) نیز به مصاف صربستان می‌رود و چهارم اکتبر (۱۲ مهر) در یونان به میدان خواهد رفت.