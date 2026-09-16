نمایشنامه «کلسیم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «کلسیم» نوشته ستاره فرسا و مهدی ضیاءچمنی توسط نشر آرادمان منتشر شد.
این نمایشنامه در ۶ اپیزود نوشته شده و با روایت موقعیتهای مختلف میان شخصیتهای «سیلوا» و «هری»، به جهان روابط انسانی، خاطره، تنهایی و تجربههای مشترک آدمها میپردازد.
«کلسیم» با الهام از کتاب «تمام نخ؛ شانزده قطعه مفرح برای آدمبزرگهای وقیح» اثر شل سیلوراستاین شکل گرفته است؛ اثری که نویسندگان آن با بهرهگیری از ایدههای اولیه، مسیر مستقل خود را برای خلق این نمایشنامه دنبال کردهاند.
نمایشنامه «کلسیم» با ویراستاری بهار احمدی، طراحی جلد و عنوان حامد محمدیان و نقاشی روی جلد شهناز علیپور منتشر شده است.
این اثر همزمان با انتشار نسخه مکتوب، در قالب اجرای صحنهای نیز به نویسندگی و کارگردانی مهدی ضیاءچمنی، تهیهکنندگی مسعود حکمآبادی و بازی مهدی ضیاءچمنی و ستاره فرسا در پردیس تئاتر آکتور مشهد روی صحنه میرود.
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