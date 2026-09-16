به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در جلسه شو ای سینمایی استان قم با تأکید بر ضرورت توجه اهالی فرهنگ و هنر به رویدادهای اجتماعی و تاریخی کشور، بر استفاده از ظرفیت سینما برای انعکاس مقاومت مردم ایران تأکید کرد.



امام جمعه و نماینده ولی‌فقیه در استان قم با اشاره به تجمعات شبانه مردم اظهار کرد: این حضور، حرکتی انقلابی و دفاعی در برابر آشوب‌های اغتشاشگران است و ملت ایران با استمرار آن، نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرده است.



وی ادامه داد: اکنون ۲۰۰ شب از این حرکت گذشته است و باید پیوند ناگسستنی مردم با ریشه‌های مقاومت را گرامی داشت و امیدوار بود این ارتباط همچنان حفظ شود.



سعیدی با تأکید بر استمرار این مسیر بیان کرد: مردم باید با همان انگیزه‌ای که از ابتدا این حرکت را آغاز کردند، راه خود را ادامه دهند تا ان‌شاءالله به نتایج مطلوب برسند.



نماینده ولی‌فقیه در استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام معصومیه گفت: چند روز دیگر سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها فرا می‌رسد و باید به جایگاه این بانوی بزرگوار و نقش ایشان در تاریخ قم توجه داشت.



وی افزود: حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در شرایطی که دستگاه حاکم آن دوران حرکت ایشان را زیر نظر داشت، سفری پرخطر را آغاز کردند و با بصیرت و روحیه جهادی وارد مسیری شدند که سرانجام به حضور ایشان در قم انجامید.



سعیدی با اشاره به کوتاه بودن مدت حضور حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در قم عنوان کرد: بانوی کرامت پس از ۱۷ روز اقامت در این شهر مقدس به ذات اقدس الهی پیوستند، اما حضور ایشان و حیات و مماتشان در قم ثمربخش و تمدن‌ساز بود.



وی یادآور شد: پیش از ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، امام صادق علیه‌السلام از حضور ایشان در قم بشارت داده بودند و این بانوی بزرگوار از این فرصت ارزشمند بهره گرفتند و حرکت عظیمی را رقم زدند.



امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از سیره حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها گفت: ما نیز باید با الگوگیری از ایشان از ارزش‌های خود دست نکشیم و برگزاری این تجمعات شبانه را ادامه دهیم.



وی سخنان خود بر ضرورت بازتاب این رویدادها در عرصه فرهنگ و هنر تأکید کرد و گفت: شکوه تجمعات شبانه مردم باید در آثار فرهنگی، هنری و سینمایی انعکاس پیدا کند.



سعیدی تصریح کرد: به همت اهالی سینما باید بزرگی و مقاومت مردم ایران در این ایام به دنیا منتقل شود و این حماسه در حافظه تاریخی جهان ثبت و ضبط شود.