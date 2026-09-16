به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر چهارشنبه در شورای مسکن خراسان جنوبی اظهار کرد: در موضوعات مرتبط با مسکن، هم مردم و هم مجریان و ساختار اداری استان درگیر هستند و تلاش می‌شود مسائل موجود با برگزاری جلسات تخصصی بررسی و اختلافات حل‌وفصل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: امیدواریم با برگزاری این جلسات، مشکلات موجود در حوزه مسکن برطرف و روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: صدا و سیما همواره در کنار مجموعه‌های اجرایی استان بوده و در انعکاس اقدامات مثبت و فعالیت‌های انجام‌شده همکاری و همراهی داشته است.

فرهادی بیان کرد: برای انجام مصاحبه‌ها و اطلاع‌رسانی عملکرد دستگاه‌ها، هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد و مدیران دستگاه‌های اجرایی محدودیتی برای انجام مصاحبه و ارائه گزارش عملکرد ندارند.

وی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی یکی از وظایف مهم مجموعه مدیریتی استان است و باید ضمن انعکاس اقدامات انجام‌شده، مشکلات و مطالبات مردم نیز به شکل صحیح منتقل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حجم بالای نیازهای زیرساختی استان اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده تا پایان سال گذشته، نیاز زیرساختی استان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این رقم نشان‌دهنده حجم قابل توجه نیازهای موجود در بخش‌های مختلف است.

فرهادی ادامه داد: این نیازها تنها مربوط به یک نقطه از استان نیست و با توجه به توسعه شهرها، گسترش محدوده‌های شهری و اضافه شدن اراضی جدید به شهرها، ضرورت تأمین زیرساخت‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

وی افزود: در برخی شهرها، در مدت کوتاهی صدها هکتار به محدوده شهری اضافه می‌شود و این موضوع به معنای ایجاد نیازهای جدید در حوزه آب، برق، راه، فاضلاب و سایر زیرساخت‌های خدماتی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: مردم باید در جریان مسائل، مشکلات و نیازهای زیرساختی استان قرار داشته باشند تا ضمن آگاهی از شرایط موجود، همکاری و همراهی بیشتری برای پیشبرد امور شکل گیرد.

فرهادی در پایان با قدردانی از همراهی مجموعه‌های مختلف اظهار کرد: با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، مسائل موجود قابل پیگیری و حل است و امیدواریم روند اجرای طرح‌ها با جدیت ادامه پیدا کند.