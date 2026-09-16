به گزارش خبرنگار مهر، رحیم کریمی صبح چهارشنبه در نشست هیئت رئیسه مجمع نمایندگان استان اصفهان که به بررسی چالش‌های شهرستان سمیرم اختصاص داشت، با اشاره به جایگاه این منطقه در اقتصاد کشاورزی کشور اظهار کرد: سمیرم با تولید سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن سیب، که ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن آن سیب ارگانیک است، یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور محسوب می‌شود. این محصول به دلیل ارتفاع ۲ هزار و ۴۰۰ متری منطقه از سطح دریا، بافت سفت و ماندگاری بالا، پتانسیل صادراتی بسیار خوبی دارد که اکنون با ایجاد سردخانه‌ها و سورتینگ‌های جدید توسط بخش خصوصی، گام‌های موثری برای تقویت این حوزه برداشته شده است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، ظرفیت‌های دامداری و شیلات این منطقه را نیز قابل‌توجه دانست و تصریح کرد: سالانه ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن شیر، ۴ هزار تن ماهی قزل‌آلا و ۳۰۰ هزار تن عسلِ مرغوب از کوه‌های دنا در سمیرم تولید می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، ۵۵ واحد فعال در حوزه پرورش طیور شامل تولید تخم‌مرغ و گوشت مرغ، بوقلمون، شترمرغ و کبک در شهرستان فعال است که بخشی از محصولات این واحدها به کشورهای روسیه و سوریه صادر می‌شود.

تداوم بی‌عدالتی آموزشی و بحران در محورهای مواصلاتی

کریمی در بخش دیگری از این نشست با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های آموزشی، بر لزوم تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: سمیرم با داشتن ۲۷ مدرسه سنگی، بالاترین آمار این مدارس را در سطح استان اصفهان دارد. اگرچه با پیگیری‌های صورت‌گرفته، نوسازی ۱۸ مدرسه در دستور کار قرار گرفته است، اما وضعیت ۹۷ مدرسه عشایری از مجموع ۱۷۰ مدرسه شهرستان و همچنین نبود زیرساخت‌های هوشمند در تنها هنرستان فنی منطقه، نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه و عاجل است.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های حوزه راه و حمل‌ونقل گفت: محور سمیرم به یاسوج به طول ۳۵ کیلومتر، یکی از پرحادثه‌ترین جاده‌های منطقه است که پس از افتتاح آزادراه اصفهان-شیراز و انتقال حجم سنگین ترافیک به این جاده، وضعیت آن به مرز بحرانی رسیده است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس با انتقاد از روند برگزاری مناقصات جاده‌ای تصریح کرد: متأسفانه ورود پیمانکاران غیرمتخصص با قیمت‌های غیرکارشناسی به پروژه‌ها، باعث نیمه‌کاره رها شدن آن‌ها شده است. این محور هم‌اکنون نیازمند تصمیم‌گیری اساسی و تأمین اعتبار ملی برای دوبانده‌شدن است تا از وقوع سوانح بیشتر جلوگیری شود.

کریمی با اشاره به حوزه بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: با وجود برخورداری از زیرساخت‌های ساختمانی و حضور پزشکان متخصص، این شهرستان از فرسودگی شدید ناوگان آمبولانس (با کارکردهای بالای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کیلومتر) و کمبود نیروی پرستاری رنج می‌برد که تاکنون پیگیری‌های صورت‌گرفته برای رفع این نواقص به نتیجه مطلوب نرسیده است و نیازمند نگاه ویژه مسئولان استانی و کشوری است.